Зеленський заявив, що саме Україні необхідно просто зараз для того, щоб захистити життя українців. Також гарант розповів, про що йшлося на перемовинах з Єнсом Столтенбергом, який сьогодні прибув у Київ.

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Президент відреагував на ворожі атаки Росії по українських містах

Зеленський розповів, що були доповіді щодо ситуації в Одесі після ракетного удару загарбників та в Харкові – після удару керованими авіабомбами.

Президент висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих в Одесі. Він зазначив, що є багато поранених, їм зараз надається необхідна допомога. За словами, Зеленського, місцеві служби й рятувальники ДСНС України відреагували миттєво. Лідер країни підкреслив, що важливо, аби "усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективними та швидкими".

За його словами, оперативність у допомозі, вчасний і достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти.

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Він зазначив, що саме про оперативність сьогодні багато було й на перемовинах із Генеральним секретарем Пінічноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Вчасне постачання зброї для наших воїнів, вчасні й достатні рішення про ППО для України – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя. Тим більше що у партнерів дійсно є всі необхідні системи, дійсно є вся необхідна якість зброї, щоб наші воїни могли діяти значно результативніше,

– наголосив гарант.

Зеленський також подякував Столтенбергу за розуміння й готовність допомагати. Він зазначив, що щоденні ракетні удари, які завдає Росія, спроби ворога зруйнувати більше наших позицій, які він здійснює кожного дня, – усе це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани.

"Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів – на "петріоти", які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті максимально впевнено, на достатньо далекобійну зброю, яка може й повинна знищити російську логістику", – підкреслив президент України.



