Звук взрыва в областном центре услышали в 11:00 2 мая 2024 года. Воздушную тревогу Харьковской области объявили в 10:13, отбой прозвучал в 11:33.

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Что известно о взрывах в Харькове

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине,

– предупредили Воздушные силы ВСУ в 11:01.

За минуту до этого Суспильне написало, что:

на севере Харькова был слышен взрыв. Вероятно, он прогремел за пределами города;

повторный взрыв прогремел в Харькове.

Россия атакует Харьковскую область: кратко