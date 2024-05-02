Звук взрыва в областном центре услышали в 11:00 2 мая 2024 года. Воздушную тревогу Харьковской области объявили в 10:13, отбой прозвучал в 11:33.
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Что известно о взрывах в Харькове
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине,
– предупредили Воздушные силы ВСУ в 11:01.
За минуту до этого Суспильне написало, что:
- на севере Харькова был слышен взрыв. Вероятно, он прогремел за пределами города;
- повторный взрыв прогремел в Харькове.
Россия атакует Харьковскую область: кратко
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова 1 мая враг повредил 14 жилых домов.
- К сожалению, в результате обстрела села Липцы погибла 78-летняя женщина. В селе Глинское Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал 46-летний водитель.
- Также враг цинично обстрелял поселок Золочев Харьковской области. Там враг ударил управляемыми авиабомбами, повредил административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, уничтожил частный дом.
- Там погибли местные 64-летний мужчина и 38-летняя женщина. С взрывными травмами в среднем состоянии госпитализированы 74-летняя женщина и 77-летний мужчина. Раненый 35-летний мужчина будет лечиться дома, медики также оказали помощь 50-летнему мужчине, 41-летней женщине и 12-летнему юноше.