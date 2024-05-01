Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Золочев управляемыми авиабомбами. Среди пострадавших 11 летний парень.
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Кем были погибшие и в каком состоянии пострадавшие
Погибшие мужчина 64 лет и 38-летняя женщина – местные жители. Они находились в машине в районе попадания вражеского КАБа.
74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение со взрывными травмами. Они в состоянии средней тяжести. 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно. Также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний юноша. Всем оказана необходимая медпомощь.
Повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом,
– уточняет Олег Синегубов.
Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. По предварительным данным, враг нанес удары по населенному пункту тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
В результате удара по Золочеву погибли два человека / Фото Олега Синегубова
Что еще известно о последних обстрелах Харькова
- Российские оккупанты в течение 29 и 30 апреля обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате террористического удара погиб молодой парень, также есть раненые.
- 26 апреля враг запустил по Дергачам в Харьковской области управляемые авиационные бомбы. В результате попадания в дом пострадали 3 ребенка.
- В ВСУ рассказали, благодаря чему россияне активно применяют именно КАБы. Изготовить такую бомбу гораздо легче и дешевле, чем ракету. Однако точность КАБов – довольно относительная. Несмотря на то, эти бомбы являются управляемыми и их пускают по баллистической прямой, они часто идут с отклонением. Поэтому КАБами работают по площадям, а не по точкам.