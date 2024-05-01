В результате обстрела погибли двое гражданских, – мужчина и женщина, которые находились в машине. Кроме того, есть пострадавшие.

Смотрите также Россия атаковала Одессу баллистикой: пострадали жилые дома, 3 погибших

Что известно о последствиях обстрела

В 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района.

В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине. Также вспыхнули еще три машины, которые были недалеко от места попадания - пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет,

– сообщил Олег Синегубов.

Председатель ОВА отметил, что все обстоятельства выясняются. Информация обновляется.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

В 11:13 чиновник написал, что во время последнего вражеского обстрела Харькова зафиксировано попадание в Киевском районе города. Повреждена гражданская инфраструктура. К счастью, миновалось пострадавших. Информация обновляется.

Также Синегубов отметил, что в 10:30 было три вражеских удара КАБами между селами Липцы и Веселое. Предварительно, без травмированных.