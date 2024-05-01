Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, – чоловік і жінка, які перебували в автівці. Окрім того, є постраждалі.

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Що відомо про наслідки обстрілу

О 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років,

– повідомив Олег Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що усі обставини з'ясовуються. Інформація оновлюється.

Об 11:13 посадовець написав, що під час останнього ворожого обстрілу Харкова зафіксовано влучання в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На щастя, минулося постраждалих. Інформація оновлюється.

Також Синєгубов зазначив, що о 10:30 було три ворожих удари КАБами між селами Липці та Веселе. Попередньо, без травмованих.