Вечером 29 апреля по Киевскому району города ударили из авиации. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что уже традиционной целью врага является жилая инфраструктура и гражданские люди.

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Какие последствия удара

Россияне используют КАБы, которые наносят большие разрушения. Есть попадание вблизи жилого многоэтажного комплекса, там выбиты окна, было возгорание. В результате этой атаки ранен человек – это человек, который до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице.

На месте работали эксперты, изымали остатки снарядов. В это время враг также бил по Харьковскому району. Туда оккупанты нанесли еще 5 авиационных ударов. Коммунальщики пытаются закрыть все окна и как можно быстрее преодолеть последствия вражеского удара.

Местные уже знают, что когда поступают сообщения о возможном обстреле КАБами, прятаться надо немедленно. Ведь от сообщения до самого удара может пройти от 5 до 15 минут, поэтому очень важно не медлить.

Мы были возле молодежного парка, когда мужчина сказал остановиться, потому что прочитал сообщение о пусках. Тогда раздались взрывы, люди ложились на землю, кто-то пытался спрятаться в здании почты, магазине, подъезде. Мы переждали на паркинге, а когда вернулись в квартиру, то увидели, что все окна, двери открыты, собака пряталась в гардеробе,

– рассказала харьковчанка Марианна Федотова.

Удары продолжились на следующий день

От первого обстрела КАБами прошло меньше, чем сутки, когда враг снова применил авиацию. Истребители летели с территории Белгородской области. Эта атака унесла жизнь молодого парня. Также пострадали трое женщин в возрасте от 28 до 40 лет.

На этот раз россияне били по гражданскому транспортному предприятию, удар очень мощный, в частности зафиксировано попадание в здание, где как раз находился погибший.

На месте погиб один из работников – это совсем молодой парень, который работал начальником участка. У этого юноши здесь же работал отец, сейчас он ранен, а также его брат-близнец, который тоже ранен. Наши искренние соболезнования всей семье,

– сказала Анна Черненко.

В первые минуты после удара на место прибыла полиция. Специалисты изымали остатки снарядов и начинают очередное уголовное производство для того, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности российских военных.

В результате попадания управляемой авиабомбы погиб мужчина, который здесь работал. Его звали Александр, 4 мая ему должно было исполниться 26 лет. Он находился на своем рабочем месте. К сожалению, также пострадали еще четверо гражданских, ни одного военного объекта, военной техники здесь нет,

– отметил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Следователи, криминалисты, взрывотехники тщательно осмотрели место происшествия для того, чтобы изъять каждую часть авиабомбы. Впоследствии по факту нарушения законов и обычаев войны начнут уголовное производство. В полиции отметили, что докажут вину каждого военного, который разрушает Харьков.

Цель – люди и дома

Утром 30 апреля россияне выпустили по разным районам города три авиаснаряда. Целью врага традиционно стали жилые дома, зона отдыха, гаражный кооператив. Из-за его разрушения повреждено много автомобилей, некоторые вообще не удастся восстановить.

Также есть один раненый мужчина, у него взрывная травма и контузия. Всего в течение 30 апреля одна жертва, четверо раненых и еще пять человек, у которых острая реакция на стресс. Очень сильно повреждены жилые дома, а также институт ветеринарной медицины – это очередное образовательное здание, в которое целился враг.

Кроме этого, оккупанты активизировались на Купянском направлении, они обстреливают не только город, но и область. Силы обороны отбивают атаки, поэтому продвижения нет, но обстреливать населенные пункты захватчики могут.

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