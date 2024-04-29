Предварительно известно, что россияне ударили по городу КАБами. Россия ударила по зоне жилой застройки Харькова, информирует 24 Канал. Взрывы в городе прогремели через полчаса после объявления воздушной тревоги.

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По словам городского головы Харькова, частично повреждена одна из многоэтажек.

Как сначала сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрела была ранена женщина. Впоследствии он уточнил, что травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями. Он находится в среднем состоянии в медучреждении.

По данным Харьковской ОВА, оккупанты выпустили по Харьковскому району по меньшей мере 5 управляемых авиационных бомб. По предварительной информации, обошлось без раненых.

Окончательно вид вооружения, который применил враг, установят специалисты. Отметим, что захватчики не обстреливали Харьков двое суток.

Страна-агрессор терроризирует Харьковскую область

В то же время ежедневно Россия бьет по Харьковской области. В результате вражеских атак ежедневно страдает по меньшей мере полтора десятка населенных пунктов области. Противник увеличил применение КАБов.

Тем временем оккупанты увеличили количество штурмов на Купянском направлении. Враг пытается прорвать линию обороны ВСУ. Впрочем, это ему не удается.

Россияне 28 апреля ударили по селу Стрелечья. В результате этого пострадал 59-летний мужчина. В то же время в населенном пункте Байрак на мине "лепесток" подорвался 48-летний мужчина. Обстреливали оккупанты и Купянск. Там травмированы женщина и мужчина.

Обстрел Харькова в ночь на 27 апреля