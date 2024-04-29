Попередньо відомо, що росіяни вдарили по місту КАБами. Росія вдарила по зоні житлової забудови Харкова, інформує 24 Канал. Вибухи у місті пролунали за пів години після оголошення повітряної тривоги.

Дивіться також Влада повідомила, якою ракетою вдарила Росія по психлікарні в Харкові

За словами міського голови Харкова, частково пошкоджена одна з багатоповерхівок.

Як спочатку повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілу була поранена жінка. Згодом він уточнив, що травмований 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та скалковими пораненнями. Він перебуває у середньому стані у медзакладі.

За даними Харківської ОВА, окупанти випустили по Харківському району щонайменше 5 керованих авіаційних бомб. За попередньою інформацією, минулося без поранених.

Остаточно вид озброєння, який застосував ворог, встановлять фахівці. Зазначимо, що загарбники не обстрілювали Харків дві доби.

Країна-агресорка тероризує Харківську область

Водночас щодня Росія гатить по Харківській області. Унаслідок ворожих атак щодня потерпає щонайменше півтора десятка населених пунктів області. Противник збільшив застосування КАБів.

Тим часом окупанти збільшили кількість штурмів на Куп'янському напрямку. Ворог намагається прорвати лінію оборони ЗСУ. Утім, це йому не вдається.

Росіяни 28 квітня вдарили по селу Стрілеча. Унаслідок цього постраждав 59-річний чоловік. Водночас у населеному пункті Байрак на міні "пелюстка" підірвався 48-річний чоловік. Обстрілювали окупанти й Куп'янськ. Там травмовані жінка та чоловік.

Обстріл Харкова у ніч проти 27 квітня