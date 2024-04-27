Атака по медучреждению была осуществлена ракетами С-300, сообщает 24 Канал. Вместе с тем городской голова Харькова рассказал о последствия атаки по медучреждению.
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Удар по психиатрическому корпусу
Наиболее циничным в и без того жестоком ударе оккупантов по медучреждению Харькова является то, что они ударили по психиатрическим корпусам. Из-за этого многие пациенты испугались. Одна женщина также получила ранения обломками стекла.
"Прилет" состоялся буквально через минуту после воздушной тревоги. Конечно, среагировать на это и перевести пациентов в укрытие медперсонал не смог. Пришлось заниматься этим непосредственно при обстреле между первым и вторым взрывами.
Повреждение больницы
В результате удара здание больницы получило серьезные повреждения. В здании не осталось ни одного окна. Медперсонал уже помогает разобрать мусор и ждет, когда коммунальщики приедут чинить окна. Очень повезло, что "прилет" не состоялся непосредственно в здание, но воронка расположена точно под окнами палат.
Также на территории больницы был поврежден водопровод. В общем, учитывая то количество людей, что находилась ночью в медучреждении, огромное чудо, что погибших в результате удара нет. Врачи уже приводят пациентов в чувство и размещают в других палатах.
Новости Харькова: последние события
- В ночь на 24 апреля Россия в очередной раз обстреляла Харьков. Ракета С-300 попала в жилые кварталы.
- В Харькове скончался полковник полиции Александр Иванов. Он попал под повторную атаку дронов.
- "Пациенты выбежали на улицу и кричали". Такое происходило после ударов россиян по психиатрическому корпусу медучреждения Харькова.