Все это время врачи продолжали бороться за жизнь полицейского. Родные и коллеги Александа надеялись на выздоровление, однако его сердце остановилось.
Смотрите также В Украину вернули тела 140 павших защитников
Повторный удар России
В полиции рассказали, что 26 апреля в 18:47 оборвалась жизнь полковника полиции Александра Иванова, который был ранен 4 апреля. В ту ночь россияне запустили на Харьков шесть БпЛА "Шахед". Тогда Александр с коллегами сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия удара по жилому дому в Новобаварском районе города. Однако враг ударил снова.
Через 40 минут российские людоеды ударили повторно. Тогда погибли трое спасателей, Александр получил тяжелые ранения. Мужественный воин, который с 24.02.2022 был защитником города,
– отметили в полиции.
В течение более 20 дней он лечился, а также перенес несколько операций. Все держали надежду, что Александр выздоровеет, однако его сердце не выдержало. Коллеги полицейского выразили соболезнования родным и близким мужчины.
Александр Иванов попал в больницу после атаки России / полиция Харьковской области
"Навсегда с нами, Навсегда в строю, Навсегда полицейский, Навсегда Харьковчанин", – отметили в полиции Харьковской области.
Потери Украины
- В обед 25 апреля россияне нанесли удар по поселку Удачное в Донецкой области. В результате атаки погибли трое работников Укрзализныци. В это время они выполняли работы. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии.
- В ДТП в Хмельницкой области погиб военный Александр Дейкало. Мужчина был командиром машины инженерно-дорожного взвода воинской части А2300. В полиции рассказали, что водитель Mitsubishi съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
- Россияне 19 апреля нанесли удар по Синельниково Днепропетровской области. Вследствие атаки 6-летний мальчик остался без семьи. Погибла его мать, бабушка, старшая сестра и брат. Отец отошел на тот свет еще год назад.