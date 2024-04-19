В понедельник, 19 апреля, произошла трагедия, которую трудно осознать, – как об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета. Собственно, Николай Лукашук рассказал об атаке на Синельниково и ее последствиях.
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Удар по Синельниково
По словам чиновника, в результате российской атаки 6-летний мальчик остался без матери, бабушки, старшей сестры и брата. Они все погибли. Отец отошел на тот свет еще год назад.
Трагедия, которую трудно осознать. Маленький 6-летний мальчик остался один, погибла вся его семья. От российской ракеты в Синельниково сегодня (19 апреля – 24 Канал) погибли его мама, бабушка, старшая сестра 14 лет и 8-летний брат. Отец умер еще год назад,
– написал Лукашук.
Россияне обстреляли Днепропетровскую область / Фото главы ДОР
Как отметил председатель ДОР, ребенка доставили в областную больницу. Врачи фиксируют осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение. К счастью, удалось стабилизировать состояние парня, его жизни уже ничего не угрожает.
У парня осталась родня по отцовской линии. Ей уже сообщили. Это родная тетя мальчика, и она будет оформлять опекунство. Нет слов, которые могли бы описать этот ужас, злость и отчаяние,
– акцентировал чиновник.
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Вспомним напоследок, в Днепре утром 19 апреля прогремели взрывы. Воздушную тревогу в области объявили в 04:23, громко было в:
- 05:10;
- 05:13;
- 05:19.
Оккупанты били ракетами по городу и региону. В 16:20 руководитель областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что из-под завалов достали тело женщины. Еще одного человека ищут.
По последней информации (по состоянию на 20:30), всего в области известно о 7 погибших и 35 раненых.