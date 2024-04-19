В понедельник, 19 апреля, произошла трагедия, которую трудно осознать, – как об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета. Собственно, Николай Лукашук рассказал об атаке на Синельниково и ее последствиях.

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Удар по Синельниково

По словам чиновника, в результате российской атаки 6-летний мальчик остался без матери, бабушки, старшей сестры и брата. Они все погибли. Отец отошел на тот свет еще год назад.

Трагедия, которую трудно осознать. Маленький 6-летний мальчик остался один, погибла вся его семья. От российской ракеты в Синельниково сегодня (19 апреля – 24 Канал) погибли его мама, бабушка, старшая сестра 14 лет и 8-летний брат. Отец умер еще год назад,

– написал Лукашук.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область / Фото главы ДОР

Как отметил председатель ДОР, ребенка доставили в областную больницу. Врачи фиксируют осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение. К счастью, удалось стабилизировать состояние парня, его жизни уже ничего не угрожает.

У парня осталась родня по отцовской линии. Ей уже сообщили. Это родная тетя мальчика, и она будет оформлять опекунство. Нет слов, которые могли бы описать этот ужас, злость и отчаяние,

– акцентировал чиновник.

Обратите внимание! Этот обстрел является очередным свидетельством того, что военные преступления против украинцев являются системной политикой Кремля. Не стоит сомневаться, что каждый российский военный преступник, причастен к террору, понесет справедливое наказание.

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Вспомним напоследок, в Днепре утром 19 апреля прогремели взрывы. Воздушную тревогу в области объявили в 04:23, громко было в:

05:10;

05:13;

05:19.

Оккупанты били ракетами по городу и региону. В 16:20 руководитель областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что из-под завалов достали тело женщины. Еще одного человека ищут.

По последней информации (по состоянию на 20:30), всего в области известно о 7 погибших и 35 раненых.