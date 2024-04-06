Впрочем, параллельно с этим работает Международный уголовный суд, который выписал ордер на арест Владимира Путина, так называемой "уполномоченной при президенте России по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой и двух российских генералов. Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян, отметив, что решение насчёт последних было рассекречено.
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Поэтому можно предположить, что в секретной части могут быть и другие военные преступники, которых привлекают к ответственности.
"МКС работает индивидуально по конкретным военным преступникам и по конкретным военным преступлениям", – сказал Саакян.
Трибунал над военно-политической верхушкой России
Трибунал может быть направлен в отношении преступления агрессии. Это то преступление, которое легче всего доказать, в котором есть узкое поле лиц, которые являются преступниками. Речь идет о военно-политическом руководстве России. Фактически тех, кто принимал решение об агрессии против Украины. То есть Путин и его окружение.
"Это тот трибунал, который может опираться на решение о признании российской агрессии, осуждения ее Генассамблеей ООН, других международных обращений, позиций и тому подобное. Он может также использовать как организационную базу и совершение военных преступлений гражданами России", – добавил политолог.
Трибунал за определенные преступления
Речь идет о преступлениях, которые произошли в контексте российско-украинской войны. То есть говорится о призывах к геноциду, репрессиях на временно оккупированных территориях Украины, мобилизации оттуда и тому подобное. Это все – нарушение международного гуманитарного права.
Трибунал над путинским режимом
Также это может быть трибунал над режимом Владимира Путина и осуждение как такового "русского мира" и агрессивной человеконенавистнической идеологии.
"Вокруг этого сейчас идут дебаты, потому что еще, кроме тематик, которым они могут заниматься, и, соответственно, нормативно-правовой базы, которая должна быть подготовлена, есть элемент того, как создать этот коллективный трибунал", – отметил Олег Саакян.
Формы создания трибунала
Например, первый вариант – это может быть национальный трибунал. То есть Украина, опираясь на нормы международного права, может создать собственный трибунал и принять решение.
Еще один вариант – трибунал многосторонних договоров между Украиной и многими другими странами, которые также расследуют эти преступления. Ведь часто они имеют экстерриториальный характер. Во многих странах есть нормы национального законодательства, которые позволяют расследовать преступления агрессии, против человечества и человечности несмотря на то, где они были совершены.
Это могут быть многосторонние договоры и в рамках них создание коалиции Украины этого трибунала. Это сложнее, потому что в таком случае возникает вопрос репрезентативности. Это может быть 20, 30, 40, 50 стран, но остается "за бортом" сотня стран,
– сказал политолог.
Речь идет прежде всего о странах Глобального Юга и "друзьях" России.
Третий вариант – трибунал на базе Совета Европы. Говорится о двустороннем договоре и поиске поддержки среди ряда стран, которые в политическом смысле признают этот трибунал и его решения.
"Собственно, все эти процессы связаны с тем, что нужно создать нормативно правовое обоснование, институциональную базу – то есть организационную часть этого, – и политически обеспечить высокую репрезентативность и легитимность", – отметил Саакян.
Политолог отметил, что трибунал должен быть создан еще до завершения войны. Однако в полную силу он сможет заработать уже после ее финала. Тогда появится возможность дотянуться до конкретных военных преступников самого высокого уровня и восстановить справедливость.
Спецтрибунал для России
- В Гааге недавно состоялась конференция "Восстановление справедливости для Украины". 44 из 57 государств, участвовавших в мероприятии, подписали политическую декларацию и поддержали создание спецтрибунала для России за преступления против Украины. Провести этот трибунал на своей территории предложили Нидерланды.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что большинство стран сейчас четко понимает, что альтернативы созданию полноценного трибунала нет. Глава МИД поблагодарил страны, которые признают, что достижение результатов в этом вопросе важно.
- Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что процесс создания спецтрибунала для Владимира Путина находится уже "на последнем этапе". Сейчас рассматривают два основных варианта. Первый – международный трибунал на основе многостороннего соглашения. Второй – упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.