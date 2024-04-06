Впрочем, параллельно с этим работает Международный уголовный суд, который выписал ордер на арест Владимира Путина, так называемой "уполномоченной при президенте России по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой и двух российских генералов. Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян, отметив, что решение насчёт последних было рассекречено.

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Поэтому можно предположить, что в секретной части могут быть и другие военные преступники, которых привлекают к ответственности.

"МКС работает индивидуально по конкретным военным преступникам и по конкретным военным преступлениям", – сказал Саакян.

Трибунал над военно-политической верхушкой России

Трибунал может быть направлен в отношении преступления агрессии. Это то преступление, которое легче всего доказать, в котором есть узкое поле лиц, которые являются преступниками. Речь идет о военно-политическом руководстве России. Фактически тех, кто принимал решение об агрессии против Украины. То есть Путин и его окружение.

"Это тот трибунал, который может опираться на решение о признании российской агрессии, осуждения ее Генассамблеей ООН, других международных обращений, позиций и тому подобное. Он может также использовать как организационную базу и совершение военных преступлений гражданами России", – добавил политолог.

Трибунал за определенные преступления

Речь идет о преступлениях, которые произошли в контексте российско-украинской войны. То есть говорится о призывах к геноциду, репрессиях на временно оккупированных территориях Украины, мобилизации оттуда и тому подобное. Это все – нарушение международного гуманитарного права.

Трибунал над путинским режимом

Также это может быть трибунал над режимом Владимира Путина и осуждение как такового "русского мира" и агрессивной человеконенавистнической идеологии.

"Вокруг этого сейчас идут дебаты, потому что еще, кроме тематик, которым они могут заниматься, и, соответственно, нормативно-правовой базы, которая должна быть подготовлена, есть элемент того, как создать этот коллективный трибунал", – отметил Олег Саакян.

Формы создания трибунала

Например, первый вариант – это может быть национальный трибунал. То есть Украина, опираясь на нормы международного права, может создать собственный трибунал и принять решение.

Еще один вариант – трибунал многосторонних договоров между Украиной и многими другими странами, которые также расследуют эти преступления. Ведь часто они имеют экстерриториальный характер. Во многих странах есть нормы национального законодательства, которые позволяют расследовать преступления агрессии, против человечества и человечности несмотря на то, где они были совершены.

Это могут быть многосторонние договоры и в рамках них создание коалиции Украины этого трибунала. Это сложнее, потому что в таком случае возникает вопрос репрезентативности. Это может быть 20, 30, 40, 50 стран, но остается "за бортом" сотня стран,

– сказал политолог.

Речь идет прежде всего о странах Глобального Юга и "друзьях" России.

Третий вариант – трибунал на базе Совета Европы. Говорится о двустороннем договоре и поиске поддержки среди ряда стран, которые в политическом смысле признают этот трибунал и его решения.

"Собственно, все эти процессы связаны с тем, что нужно создать нормативно правовое обоснование, институциональную базу – то есть организационную часть этого, – и политически обеспечить высокую репрезентативность и легитимность", – отметил Саакян.

Политолог отметил, что трибунал должен быть создан еще до завершения войны. Однако в полную силу он сможет заработать уже после ее финала. Тогда появится возможность дотянуться до конкретных военных преступников самого высокого уровня и восстановить справедливость.

Спецтрибунал для России