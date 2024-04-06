Глава Кремля давно находится в розыске как военный преступник по делу совершения геноцида в отношении украинских детей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что количество статей, согласно которым будут судить Путина, постоянно увеличивается. А доживет ли он до трибунала и какая судьба его может ждать – читайте в материале.

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Российский оппозиционный журналист заметил, что сценарий, благодаря которому Владимир Путин окажется на скамье подсудимых, может быть разным.

Именно послание российскому сообществу и элитам о том, что трибунал создан, это же не просто угрозы и пугалки, а конкретные статьи, которые выдвигаются против Путина и его окружения,

– сказал Яковенко.

С одной стороны, это показывает людям их перспективы. С другой – это замечательная вещь, которая в конечном итоге проводит демаркационную линию в российской власти. Те, кто совершил преступление, должен только ожидать приговора. Те, кто не совершал преступление, стоят перед выбором – сбежать или сдерживаться.

Доживет ли Путин до трибунала

По словам Яковенко, если в результате серьезного военного поражения произойдет "взрыв" среди силовиков, то Владимир Путин вряд ли доживет до трибунала.

"Вероятность того, что Путина ждет судьба не Саддама Хусейна, а Муаммара Каддафи или Николае Чаушеску, больше. То есть свои же и уберут", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Что произошло с Хусейном, Каддафи и Чаушеску 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака приговорил Саддама Хусейна к смерти через повешение по обвинению в расправе над 148 шиитами в Эд-Дуджейли в 1982 году.

В 2011 году Муаммара Каддафи по прозвищу "бешеный пес", который был известен репрессиями, убил собственный народ. Ливийцы задержали его раненым и устроили настоящие пытки – три часа издевательств. Ему сыпали соль и песок в раны, еще живым таскали машиной по городу, а потом мертвого выставили на показ в промышленном холодильнике.

В декабре 1989 года казнили румынского диктатора Николае Чаушеску и его жену Елену. Их обвинили в геноциде собственного народа и наличии счетов в иностранных банках. Все произошло в спешке – суд, приговор – и казнь.

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