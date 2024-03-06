В частности, этих лиц подозревают в организации массированных обстрелов по энергетическим объектам в 2022 – 2023 годах, а также причинении вреда гражданским гражданам. Что известно о Викторе Соколове и Сергее Кобылаше, которых разыскивает МУС – читайте в материале 24 Канала.

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Кобылаш родился в Одессе и наносил удары по Мариуполю

В ГУР МО рассказали, что Сергей Кобылаш родился в Одессе в 1965 году. Он учился в российских военных учебных заведениях и начинал свою карьеру как летчик.

До участия в войне с Украиной Кобилаш командовал бомбардировочными миссиями в Чечне, Грузии и Сирии. В частности, россиянин использовал запрещенные кассетные и вакуумные бомбы во время чеченских войн. Он получил признание Кремля за свои действия в Грузии в 2008 году, что привело к присвоению ему звания генерала и звезду "героя".



В 2016 году Кобылаш занял должность командующего дальней авиации Воздушно-космических сил вооруженных сил России. Именно он в 2022 году руководил бомбардировкой Мариуполя.



В январе 2023 года СБУ обвинила Кобылаша в агрессивной войне и посягательстве на территориальную целостность Украины, ссылаясь на его причастность к ударам по гражданским районам и объектам критической инфраструктуры.



Позже, в ноябре 2023 года, Кобылашу объявили дополнительное подозрение из-за его вероятной роли в ракетном обстреле жилого дома в Умани, что привело к гибели 23 человек, в том числе шестерых детей. Спецслужба утверждала, что именно он отдал приказ об атаке.

Соколов обстреливал Украину "Калибрами"

Виктор Соколов родился в Молдове в 1962 году, окончил военные образовательные учреждения в России. Большую часть своей военной карьеры провел в Тихоокеанском и Северном флотах страны-агрессора.

Именно под его руководством российская армия в 2016 году нанесла удары по наземным объектам в Сирии. В 2020 году стал начальником военно-научного центра российской Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

Соколов был официально назначен новым командующим Черноморского флота России 14 сентября 2022 года. Он исполнял обязанности командующего с 10 августа 2022 года. Россиянин сменил на этом посту Игоря Осипова, который был отстранен от исполнения обязанностей вскоре после взрывов на военном аэродроме в Саках в оккупированном Крыму 9 августа 2022 года.

Стоит отметить, что СБУ сообщила о подозрении Соколову в мае 2023 года по нескольким статьям. В частности, за нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, а также планирование, подготовку, развязывания и ведения агрессивной войны.

В СБУ заявили, что с 10 августа 2022 года Соколов лично отдал приказы о регулярных пусках ракет Калибр по украинской энергетической инфраструктуре.

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