Зокрема, цих осіб підозрюють у організації масованих обстрілів по енергетичних об'єктах у 2022 – 2023 роках, а також заподіянні шкоди цивільним громадянам. Що відомо про Віктора Соколова і Сєргєя Кобилаша, яких розшукує МКС – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Кобилаш народився в Одесі й завдавав ударів по Маріуполю
У ГУР МО розповіли, що Сєргєй Кобилаш народився в Одесі у 1965 році. Він навчався в російських військових навчальних закладах і починав свою кар'єру як льотчик.
До участі у війні з Україною Кобилаш командував бомбардувальними місіями в Чечні, Грузії та Сирії. Зокрема, росіянин використовував заборонені касетні та вакуумні бомби під час чеченських війн. Він отримав визнання Кремля за свої дії в Грузії у 2008 році, що призвело до присвоєння йому звання генерала і зірку "героя".
У 2016 році Кобилаш обійняв посаду командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил збройних сил Росії. Саме він у 2022 році керував бомбардуванням Маріуполя.
У січні 2023 року СБУ звинуватила Кобилаша в агресивній війні та посяганні на територіальну цілісність України, посилаючись на його причетність до ударів по цивільних районах та об'єктах критичної інфраструктури.
Пізніше, в листопаді 2023 року, Кобилашу оголосили додаткову підозру через його ймовірну роль у ракетному обстрілі житлового будинку в Умані, що призвело до загибелі 23 осіб, у тому числі шістьох дітей. Спецслужба стверджувала, що саме він віддав наказ про атаку.
Соколов обстрілював Україну "Калібрами"
Віктор Соколов народився в Молдові у 1962 році, закінчив військові освітні установи в Росії. Більшу частину своєї військової кар'єри провів у Тихоокеанському і Північному флотах країни-агресорки.
Саме під його керівництвом російська армія у 2016 році завдала ударів по наземних об'єктах у Сирії. У 2020 році став начальником військово-наукового центру російської Військово-морської академії імені адмірала Кузнєцова.
Соколов був офіційно призначений новим командувачем Чорноморського флоту Росії 14 вересня 2022 року. Він виконував обов'язки командувача з 10 серпня 2022 року. Росіянин змінив на цій посаді Ігоря Осипова, який був відсторонений від виконання обов'язків невдовзі після вибухів на військовому аеродромі в Саках в окупованому Криму 9 серпня 2022 року.
Варто зазначити, що СБУ повідомила про підозру Соколову в травні 2023 року за кількома статтями. Зокрема, за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність, а також планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.
В СБУ заявили, що з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддав накази про регулярні пуски ракет Калібр по українській енергетичній інфраструктурі.
МКС видав ордер на арешт Соколова і Кобилаша
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешти російських командувачів Віктора Соколова і Сєргєя Кобилаша. Причиною цього рішення стали злочини, вчинені окупантами щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.
- В СБУ зазначили, що для здійснення повітряних атак на енергооб'єкти України окупанти використовували крилаті ракети, у тому числі типу "Калібр". Унаслідок ворожих обстрілів загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів.
- Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що ці командувачі матимуть проблеми з подорожами світом ще довгі роки. Водночас генпрокурор наголосив, що правосуддя має бути здійснене вчасно й Україна не повинна чекати поки злочинців затримають.