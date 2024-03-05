Суд Гааги видав ордери на арешти російських командувачів. Причиною стали злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

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Що про них відомо

Кобилаш Сергій Іванович був народжений 1 квітня 1965 року, генерал-лейтенант Збройних сил Росії, який у відповідний час був командувачем Дальньої авіації Повітряно-космічних сил, та Соколов Віктор Кінолаєвич, 4 квітня 1962 року народження, Адмірал Військово-Морського Флоту Росії, який у цей період був командувачем Чорноморського флоту.

Вони несуть відповідальність за військовий злочин у вигляді нападу на цивільні об’єкти заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій. Крім цього, існують підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини.

Зміст ордерів видається "таємним", щоб захистити свідків і гарантувати розслідування.

Суд Гааги видав ордер на арешт Путіна