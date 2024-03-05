Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що у списку російських військових злочинців лідером є Владімір Путін. Нагадаємо, що 17 березня 2023 року МКС в Гаазі видав ордер на арешт очільника Кремля.

До теми Смішна спроба помститися за ордер на арешт Путіна: Росія висунула обвинувачення прокурору МКС

Це катастрофічно потрібно

Після Путіна вже нижчий прошарок російських військових злочинців, за словами Давидюка, дістає покарання.

Якщо раніше у цьому списку був Путін та його найближче оточення, то зараз вже вдають ордери на арешт командувачів. Після них будуть офіцери, а потім – решта,

– зауважив політолог.

Водночас висловлюється скепсис, що суд Гааги доволі довго готує звинувачення та видає ордери на арешт російським військовим злочинцям.

Проте він нагадав, що балканських злочинців, які порушували права людини, вбивали дітей, все одно знаходили, привозили в Гаагу і доводили до суду.

Дуже добре що суд Гааги видає ці ордери на арешт, тому що вони катастрофічно потрібні для того, щоб покарати Росію та "вгамувати" російське суспільство, яке захлинається у фашистських бажаннях ліквідувати українське населення, українських дітей, українську інфраструктуру,

– наголосив Давидюк.

Проблема також полягає в тому, що дуже багато російських військових злочинців не є кваліфікованими міжнародними інституціями. Хоча українські юристи і фіксатори їхніх злочинів працюють – зафіксовано вже близько 10 тисяч злочинів.

"Проте хотілося, щоб більше справ цих злочинців передавалось до суду і щоб збільшувалась кількість вироків, а також їхніх переслідувань. Тому що вони будуть тікати по різних країнах, ховатися в Азії, в джунглях, адже усвідомлюють, що їх все одно будуть шукати", – відзначив політолог.

Що відомо про видачу ордерів на арешт російських командувачів