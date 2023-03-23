Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що Міжнародний кримінальний суд абсолютно правильно зреагував на викрадення українських дітей російською владою. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, на сьогодні ми маємо 16 221 зафіксовані і юридично опрацьовані випадки викрадення наших дітей, тому що це є системний злочин.

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Спочатку знищили, а тепер відновлюють

Він пояснив, що буцімто поїздка Путіна до Криму та Маріуполя навіть на внутрішній пропагандистський ринок Росії не мала впливу. Всі до цього поставилися скептично.

Не відомо, що він там взагалі вирішував. Крім того, що Хуснуллін (зампред уряду Росії – 24 Канал) повідомив Путіну: "Всі дивились в прямому ефірі, як бомбардували "Азовсталь", завод Ілліча, центр Маріуполя. Але це не ми, це українці зробили",

– нагадав Подоляк.

За його словами, росіяни не розуміють, що це вони у 2014 році прийшла на Донбас, почали вбивати цивільне населення, криміналізували регіон. Якби вони туди не зайшли, то ніяких руйнацій, знищень, вбивств взагалі не було.

Навіщо ви продовжуйте нести цю маячню: "ви убівалі дітєй на Донбасє", "ви унічтожилі Маріуполь". Це ви у 2014-му прийшли вбивати. Сьогодні ви просто масштабували вбивства, руйнації на чужий території,

– наголосив він.

Співрозмовник нагадав, як в Росії говорили, що вони "фіксують нові регіони у складі конституції", проводять референдуми, "відновлюють Маріуполь".

"Тобто ми прийшли знищили, а тепер відновлюємо. А навіщо ви його знищили? Навіщо ви взагалі туди прийшли? Не було б вас там, це красиве місто існувало б і далі", – зауважив Подоляк.

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Це системний злочин

Радник голови Офісу Президента України назвав Небензю (представник Росії в ООН – 24 Канал) воєнним злочинцем, який виправдовує конкретні злочини проти людяності.

Для цієї людини буде значно гірше, ніж для будь-кого іншого, тому що вона свідомо виправдовує конкретні злочини геноцидного типу,

– підкреслив співрозмовник.

Він звернув увагу на слова Небензі про те, що "українських дітей забрали в Росії, тому що на окупованих територіях була небезпека".

"А хто створив цю небезпеку? Хто вбивав родичів цих дітей? Чому ви розмиваєте їхню ідентичність, передаючи на усиновлення в якісь родини в Росії? Чому ви не дозволяєте міжнародним інституціям з'ясувати, скільки дітей ви викрали? І чому ви не передаєте через третю країну цих дітей назад в Україну?" – запитує Подоляк.

Він наголосив, що за ці злочини вже видані ордери на арешт, і туди однозначно буде дописано багато інших прізвищ.

Росія приходила на наші території, свідомо розуміючи, що буде робити з нашими дітьми. Коли вони заходили в Київську область, думали, що можуть вбивати, катувати, ґвалтувати, тому що будуть контролювати Київ, і ніхто ці злочини розслідувати не буде,

– вважає радник.

На його думку, так само росіяни вчинили з дітьми. Коли вони приходили на окуповану територію, вони мали вже відпрацьовано програму депортації наших дітей – з вбивством їхніх родичів.

"Це системний злочин. І наші партнери розуміють, чому цю війну не можна закінчити за столом переговорів, мовляв, "давайте, як у 2014 році, про щось там домовимося". Ні. Тому що суб'єкта на прізвище Путін точно потрібно буде взяти й завезти в Гагу", – резюмував Михайло Подоляк.

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