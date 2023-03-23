Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Международный уголовный суд совершенно правильно отреагировал на похищение украинских детей российскими властями. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, на сегодняшний день мы имеем 16 221 зафиксированных и юридически проработанных случаев похищения наших детей, потому что это системное преступление.

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Сначала уничтожили, а теперь восстанавливают

Он пояснил, что поездка Путина в Крым и Мариуполь даже на внутренний пропагандистский рынок России не имела влияния. Все к этому отнеслись скептически.

Не известно, что он там вообще решал. Кроме того, что Хуснуллин (зампред правительства России – 24 Канал) сообщил Путину: "Все смотрели в прямом эфире, как бомбили "Азовсталь", завод Ильича, центр Мариуполя. Но это не мы, это украинцы сделали",

– напомнил Подоляк.

По его словам, россияне не понимают, что это они в 2014 году пришли на Донбасс, начали убивать гражданское население, криминализировали регион. Если бы они туда не зашли, никаких разрушений, уничтожений, убийств вообще не было.

Зачем вы продолжайте нести этот бред: "вы убивали детей на Донбассе", "вы уничтожили Мариуполь". Это вы в 2014-м пришли убивать. Сегодня вы просто масштабировали убийства, разрушения на чужой территории,

– подчеркнул он.

Собеседник напомнил, как в России говорили, что они "фиксируют новые регионы в составе конституции", проводят референдумы, "восстанавливают Мариуполь".

"То есть мы пришли уничтожили, а теперь восстанавливаем. А зачем вы его уничтожили? Зачем вы вообще туда пришли? Не было бы вас там, этот красивый город существовал бы и дальше", – заметил Подоляк.

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Это системное преступление

Советник главы Офиса Президента Украины назвал Небензю (представитель России в ООН – 24 Канал) военным преступником, оправдывающим конкретные преступления против человечности.

Для этого человека будет гораздо хуже, чем для любого другого, потому что он сознательно оправдывает конкретные преступления геноцидного типа,

– подчеркнул собеседник.

Он обратил внимание на слова Небензи о том, что "украинских детей забрали у России, потому что на оккупированных территориях была опасность".

"А кто создал эту опасность? Кто убивал родственников этих детей? Почему вы размываете их идентичность, передавая на усыновление в какие-то семьи в России? Почему вы не разрешаете международным институтам выяснить, сколько детей вы похитили? И почему вы не передаете через третью страну этих детей обратно в Украину?" – спрашивает Подоляк.

Он подчеркнул, что за эти преступления уже выданы ордера на арест, и туда однозначно будут дописаны многие другие фамилии.

Россия приходила на наши территории, сознательно понимая, что будет делать с нашими детьми. Когда они заходили в Киевскую область, думали, что могут убивать, пытать, насиловать, потому что будут контролировать Киев, и никто эти преступления расследовать не будет,

– считает советник.

По его мнению, так же россияне поступили с детьми. Когда они приходили на оккупированную территорию, у них уже была отработана программа депортации наших детей – с убийством их родственников.

"Это системное преступление. И наши партнеры понимают, почему эту войну нельзя закончить за столом переговоров, мол, "давайте, как в 2014 году, о чем-то там договоримся". Нет. Потому что субъект по фамилии Путин точно нужно будет взять и отвезти в Гагу", – резюмировал Михаил Подоляк.

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