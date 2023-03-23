Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, действия российских захватчиков с Крымом являются примером классического криминализированного поведения.

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"Ты украл и подсознательно ожидаешь того, что тебя поймают и будут наказывать – жестко или нет. Это совершенно типичное поведение сегодня в России", – отметил Подоляк.

"Оккупация Крыма – банальная кража имущества"

Советник руководителя ОП считает, что россияне прекрасно отдают себе отчет, что украли у Украины полуостров. Речь даже не о юридических процедурах, ведь их там вообще не было.

Это было банальное воровство нашего имущества. И они все время об этом помнили и понимали это. Поэтому и "элиты" Крыма они сделали из бандитов с 1990-х годов,

– сказал Подоляк.

По его словам, оккупанты пытались оправдать свою кражу. Для этого придумывали масштабные пропагандистские проекты, распространяли лозунги типа "Крым – навеки Россия" или "Крым – это российская земля, которую Украине отдал в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев".

"Только россияне забыли, что когда Крым перешел к Украине, Краснодарский край частично перешел в состав Российской Советской Федеративной Республики (так в 1954 году называлась Россия в составе СССР – 24 Канал)", – отметил Подоляк.

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"Классическое поведение бандита"

Следовательно, россияне осознают, что полуостров достался им незаконно.

Они это чувствуют и внутренне себе говорят: "Ну, наконец, мы получили то, что хотели. То есть, за нами пришли, чтобы нас наказать". Это классическое поведение бандита – человека, совершающего уголовные преступления, и ожидающего, что его арестуют,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что в течение 9 лет оккупации полуострова российские захватчики будто говорят: "Поймайте нас и посадите, накажите".

Россияне будут пытаться бежать за Уральские горы

Несмотря на осознание своего преступления, российские оккупанты будут пытаться избежать ответственности.

Россияне хотят еще украсть и убежать в ту же Читу, например. Ведь там есть китайские "вертухаи", которые не позволят их оттуда забрать и привезти на судебные процессы в Европу,

– сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что российские оккупанты будут убегать далеко за Уральские горы.

"Все, кто так или иначе принимал непосредственное участие в аннексии Крыма, будут искать себе места вдали от европейской части России", – отметил Подоляк.

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