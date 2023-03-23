Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, действия российских захватчиков с Крымом являются примером классического криминализированного поведения.
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"Ты украл и подсознательно ожидаешь того, что тебя поймают и будут наказывать – жестко или нет. Это совершенно типичное поведение сегодня в России", – отметил Подоляк.
"Оккупация Крыма – банальная кража имущества"
Советник руководителя ОП считает, что россияне прекрасно отдают себе отчет, что украли у Украины полуостров. Речь даже не о юридических процедурах, ведь их там вообще не было.
Это было банальное воровство нашего имущества. И они все время об этом помнили и понимали это. Поэтому и "элиты" Крыма они сделали из бандитов с 1990-х годов,
– сказал Подоляк.
По его словам, оккупанты пытались оправдать свою кражу. Для этого придумывали масштабные пропагандистские проекты, распространяли лозунги типа "Крым – навеки Россия" или "Крым – это российская земля, которую Украине отдал в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев".
"Только россияне забыли, что когда Крым перешел к Украине, Краснодарский край частично перешел в состав Российской Советской Федеративной Республики (так в 1954 году называлась Россия в составе СССР – 24 Канал)", – отметил Подоляк.
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"Классическое поведение бандита"
Следовательно, россияне осознают, что полуостров достался им незаконно.
Они это чувствуют и внутренне себе говорят: "Ну, наконец, мы получили то, что хотели. То есть, за нами пришли, чтобы нас наказать". Это классическое поведение бандита – человека, совершающего уголовные преступления, и ожидающего, что его арестуют,
– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что в течение 9 лет оккупации полуострова российские захватчики будто говорят: "Поймайте нас и посадите, накажите".
Россияне будут пытаться бежать за Уральские горы
Несмотря на осознание своего преступления, российские оккупанты будут пытаться избежать ответственности.
Россияне хотят еще украсть и убежать в ту же Читу, например. Ведь там есть китайские "вертухаи", которые не позволят их оттуда забрать и привезти на судебные процессы в Европу,
– сказал Подоляк.
Советник руководителя ОП добавил, что российские оккупанты будут убегать далеко за Уральские горы.
"Все, кто так или иначе принимал непосредственное участие в аннексии Крыма, будут искать себе места вдали от европейской части России", – отметил Подоляк.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Украинские партизаны продолжают активную деятельность на полуострове. 23 марта в селе Грушевка во временно оккупированном Крыму заметили государственный флаг Украины.
- Во временно оккупированном Севастополе ночью 22 марта прозвучали мощные взрывы. Из-за этого в городе перекрыли переправу через бухту.
- Вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое также раздавались взрывы. Как рассказали в ГУР Минобороны, в результате "хлопка" были уничтожены российские ракеты "Калибр НК", которые оккупанты транспортировали по железной дороге.