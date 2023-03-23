Об этом сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. По его словам, украинский флаг развевается на телебашне в Грушевке.
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Кто повесил флаг
Пока точно неизвестно, кто именно поднял украинский флаг на телебашню. Однако можем сказать, что жителям полуострова стоит привыкать к сине-желтым цветам, ведь вскоре Крым вернется в Украину.
В крымском селе развевается украинский флаг: смотрите видео
Заметим, что село Грушевка находится в Судакском районе полуострова.
Где находится село: смотрите на карте
"Хлопок" в Крыму: главное
- Вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Российские оккупанты заявляли о повреждении четырех объектов железнодорожной станции.
- Как сообщили в ОК "Юг", повреждения узловой железнодорожной станции существенные. Следовательно, враг пока не может использовать этот транспортный путь.
- Военный обозреватель Александр Коваленко констатировал, что поврежденные "хлопком" ракеты Россия уже стопроцентно не сможет использовать на войне против нашего государства.
- Уже 22 марта о взрывах сообщили жители Севастополя. Так называемый местный "губернатор" Севастополя Развожаев сообщил, что якобы в городе была атака флота надводными беспилотниками. По его словам, якобы уничтожили 3 объекта, российские корабли не пострадали.
- Кое-где в постройках выбило окна. Более того, "хлопок" взрывной волной разбил окна в здании оккупационных властей Севастополя.
- Взрывы прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что россияне же для чего-то там копали окопы: "Пусть теперь у них будет оправдание, что работа не была напрасной".