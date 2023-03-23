Об этом сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. По его словам, украинский флаг развевается на телебашне в Грушевке.

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Кто повесил флаг

Пока точно неизвестно, кто именно поднял украинский флаг на телебашню. Однако можем сказать, что жителям полуострова стоит привыкать к сине-желтым цветам, ведь вскоре Крым вернется в Украину.

В крымском селе развевается украинский флаг: смотрите видео

Заметим, что село Грушевка находится в Судакском районе полуострова.

Где находится село: смотрите на карте

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