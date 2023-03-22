Взрывная волна разбила окна в здании оккупационных властей Севастополя

Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Пользователи обнародовали соответствующие фотографии.

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Взрывы в Севастополе повредили окна здания оккупационных властей

Ночью 22 марта в Севастополе раздались взрывы в районе Южной бухты, которую перекрыли. Взрывная волна повредила окна здания оккупационных властей города.

Так выглядят окна, которые взрывной волной разбило в здании российского правительства Севастополя,

– говорится в подписи к фото.



Взрывная волна повредила окна / Фото из соцсетей

Очевидцы взрывов рассказывали, что перед "хлопком" в Севастополе не было слышно ни шума летящей ракеты, ни стрельбы из автоматического оружия.

Пророссийские медиа писали, что громкие "хлопки" прозвучали в городе:

4:36,

4:46,

5:00,

5:40 по местному времени.

В результате "хлопка" якобы сработали боновые заграждения при входе в Севастопольскую бухту, после чего якобы остановили и уничтожили морской дрон.



Очевидцы обнародовали фото с места происшествия / Фото из соцсетей

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Россияне кичатся "работой флота"

Оккупационные власти Севастополя сообщили, что морской пассажирский транспорт приостановил свою работу. Там также заявили, что бухту якобы атаковали морские дроны.

Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев даже успел похвастаться "удачной работой" российского флота, который якобы отразил атаку. По его словам, захватчикам якобы удалось уничтожить три объекта.

Гауляйтер заявил, что российские моряки вели огонь из стрелкового оружия. Военные корабли традиционно "не пострадали".