Вибухова хвиля розбила вікна у будівлі окупаційної влади Севастополя

Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Користувачі оприлюднили відповідні фото.

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Вибухи в Севастополі пошкодили вікна будівлі окупаційної влади

Вночі 22 березня у Севастополі пролунали вибухи в районі Південної бухти, яку перекрили. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі окупаційної влади міста.

Так виглядають вікна, які вибуховою хвилею розбило в будівлі російського уряду Севастополя,

– мовиться у підписі до фото.



Вибухова хвиля пошкодила вікна / Фото зі соцмереж

Очевидці вибухів розповідали, що перед "бавовною" у Севастополі не було чути ні шуму ракети, що летить, ні стрілянини з автоматичної зброї.

Проросійські медіа писали, що гучні "хлопки" пролунали в місті о:

4:36,

4:46,

5:00,

5:40 за місцевим часом.

Внаслідок "бавовни" буцімто спрацювали бонові загородження при вході до Севастопольської бухти, після чого нібито зупинили та знищили морський дрон.



Очевидці оприлюднили фото з місця події / Фото зі соцмереж

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Росіяни хизуються "роботою флоту"

Окупаційна влада Севастополя повідомила, що морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу. Там також заявили, що бухту нібито атакували морські дрони.

Ставленик Кремля у Севастополі Міхаїл Развожаєв навіть встиг похвалитися "вдалою роботою" російського флоту, який буцімто відбив атаку. За його словами, загарбникам нібито вдалося знищити три об'єкти.

Гауляйтер заявив, що російські моряки вели вогонь зі стрілецької зброї. Військові кораблі традиційно "не постраждали".