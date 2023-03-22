Останніми днями у Криму вкрай неспокійно. Тож не дивно, що окупанти все частіше міркують над втечею з півострова. 24 Канал зібрав все, що потрібно знати про ранкові вибухи у Севастополі.

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"Атакували дронами" під ранок

Як розповідають у місцевих телеграм-каналах, перший потужний вибух пролунав близько 04:30 у районі Південної бухти. Вже через 15 хвилин чули ще один. Подейкують, що це була робота ППО.

У Севастополі пролунав потужний вибух зранку: дивіться відео

Кореспонденти "Крим. Реалії" кажуть, що вибух у центральній частині Севастополя пролунав о 04:46. Журналісти зауважили, що перед вибухом не чули ані притаманного ракеті шуму, ані стрільби з автоматичної зброї.

Активно про вибухи у Севастополі пабліки почали повідомляти близько 06:00. Тоді ширилася інформація про буцімто "роботу ППО" та "атаку дронами". Причому мовилося як про літальні, так і надводні.

Власне, близько 06:00 мешканці повідомили про те, що в місті лунають автоматні черги. На думку користувачі мережі, військові намагаються збивати дрони, якими буцімто атакують півострів.

У Севастополі лунала автоматна черга: дивіться відео

Згодом стало відомо і про роботу кораблів росіян в акваторії Чорного моря. Тоді навіть почали будувати чергову кумедну теорію змови. Мовляв, як і перед "бавовною" у Джанкої, цього разу поблизу Криму "паслися" американські дрони-розвідники.

Через вибухи закривали переправу

Місцева "влада" Севастополя вирішила практично відразу закрити переправу через бухту. Так, у Департаменті транспорту зазначили, що морські катери з Артбухти та Графської пристані не курсуватимуть до Північного та Родіонова.

Очевидці навіть змогли зняти буцімто той самий надводний дрон поблизу бухти. Запевняють, що він застряг в огородженні, тож і не досягнув своєї цілі. Ба більше, переконують, що у цій самій бухті на момент так званої атаки були відсутні як цивільні, так і військові судна.

Очевидці буцімто зняли надводний дрон біля бухти: дивіться відео

Станом на 10:34 окупанти запевняють, що їм вдалося відновити роботу морського пасажирського транспорту. Мовляв, пасажирські катери та паром у штатному режимі виконують свою роботу. Зауважимо, що до цього курсували автобуси, якими перевозили охочих через бухту.



Людей возили автобусами, поки бухта була закрита / Фото з соцмереж

Що каже так звана "влада"

Офіційні заяви почали надходити достатньо пізно. Ближче до 07:30 так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив, що надводні безпілотники атакували російський флот. Він зауважив, що знищити вдалося три об'єкти.

Ворог бив по цілях як зі стрілецької зброї, так і з ППО. Ясна річ, що жоден військовий корабель не постраждав, переконував він. Натомість зауважив, що від вибуху безпілотника повибивало вікна у спорудах на Леніна 2, а також будинку Москви. Він також запевнив, що ніхто не постраждав.

У споруді уряду Севастополя повибивало вікна / Фото з телеграм-каналів

Де розташований будинок Москви: дивіться на карті

Місцевих готували до евакуації

Відповідні оголошення по радіо лунали у Криму та Севастополі. У них ділилися інформацією про те, як поводитися під час повітряної тривоги. Власне, переходити до укриттів, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури. Також мешканців закликали не підіймати невідомі предмети та мати напоготові "тривожну валізку."

Також по радіо розповідали про запуск поромної переправи для евакуації. Її використовуватимуть у випадку, коли сполучення з Росією буде відсутнє. Мабуть, натякають на повне руйнування Кримського мосту.

Мешканців Криму готують до евакуації: дивіться відео

Ясна річ, що місцева влада вже почала істерично заявляти, що це фейк. Що, мовляв, радіохвилі зламали і що ніякої паніки та евакуаційних поромів не буде. Щодо останнього ми не сумніваємося, адже росіяни "сваїх нє брасают".