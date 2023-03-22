В последние дни в Крыму крайне неспокойно. Неудивительно, что оккупанты все чаще размышляют над бегством с полуострова. 24 Канал собрал все, что нужно знать об утренних взрывах в Севастополе.

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"Атаковали дронами" под утро

Как рассказывают в местных телеграм-каналах, первый мощный взрыв прогремел около 04:30 в районе Южной бухты. Уже через 15 минут слышали еще один. Поговаривают, что это была работа ПВО.

В Севастополе раздался мощный взрыв с утра: смотрите видео

Корреспонденты "Крым. Реалии" говорят, что взрыв в центральной части Севастополя раздался в 04:46. Журналисты заметили, что перед взрывом не слышали ни характерного для ракеты шума, ни стрельбы из автоматического оружия.

Активно о взрывах в Севастополе паблики начали сообщать около 06:00. Тогда распространялась информация о якобы "работе ПВО" и "атаке дронами". Причем речь шла как о летательных, так и надводных.

Собственно, около 06:00 жители сообщили, что в городе раздаются автоматные очереди. По мнению пользователей сети, военные пытаются сбивать дроны, которыми якобы атакуют полуостров.

В Севастополе звучала автоматная очередь: смотрите видео

Впоследствии стало известно и о работе кораблей россиян в акватории Черного моря. Тогда даже начали строить очередную забавную теорию заговора. Мол, как и перед "хлопком" в Джанкое, на этот раз вблизи Крыма "паслись" американские дроны-разведчики.

Из-за взрывов закрывали переправу

Местные "власти" Севастополя решили практически сразу закрыть переправу через бухту. Так, в Департаменте транспорта отметили, что морские катера из Артбухты и Графской пристани не будут курсировать в Северное и Родионово.

Очевидцы даже смогли снять якобы тот самый надводный дрон вблизи бухты. Уверяют, что он застрял в ограждении и не достиг своей цели. Более того, убеждают, что в этой самой бухте на момент так называемой атаки отсутствовали как гражданские, так и военные суда.

Очевидцы сняли надводный дрон возле бухты: смотрите видео

По состоянию на 10:34 оккупанты уверяют, что им удалось возобновить работу морского пассажирского транспорта. Мол, пассажирские катера и паром в штатном режиме выполняют свою работу. Заметим, что до этого курсировали автобусы, которыми перевозили желающих через бухту.



Людей возили автобусами, пока бухта была закрыта / Фото из соцсетей​

Что говорит так называемая "власть"

Официальные заявления начали поступать достаточно поздно. Ближе к 07:30 так называемый губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что надводные беспилотники атаковали российский флот. Он отметил, что уничтожить удалось три объекта.

Враг бил по целям как из стрелкового оружия, так и из ПВО. Понятно, что ни один военный корабль не пострадал, убеждал он. В то же время заметил, что от взрыва беспилотника выбило окна в сооружениях на Ленина 2, а также дома Москвы. Он также заверил, что никто не пострадал.

В сооружении правительства Севастополя выбило окна / Фото из телеграм-каналов

Где расположен дом Москвы: смотрите на карте

Местных готовили к эвакуации

Соответствующие объявления по радио раздавались в Крыму и Севастополе. В них делились информацией о том, как вести себя во время воздушной тревоги. Собственно переходить к укрытиям, избегать объектов критической и военной инфраструктуры. Также жителей призывали не поднимать неизвестные предметы и иметь наготове "тревожный чемоданчик."

Также по радио рассказывали о запуске паромной переправы для эвакуации. Ее будут использовать в случае, когда сообщение с Россией будет отсутствовать. Видимо, намекают на полное разрушение Крымского моста.

Жителей Крыма готовят к эвакуации: смотрите видео

Понятное дело, что местные власти уже начали истерически заявлять, что это фейк. Что, мол, радиоволны взломали и что никакой паники и эвакуационных паромов не будет. Насчет последнего мы не сомневаемся, ведь россияне "своих не бросают".