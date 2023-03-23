Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його словами, український стяг майорить на телевежі у Грушівці.
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Хто повісив прапор
Наразі точно невідомо, хто саме підняв український прапор на телевежу. Однак можемо сказати напевне, що жителям півострова варто звикати до синьо-жовтих кольорів, адже невдовзі Крим повернеться до України.
У кримському селі майорить український стяг: дивіться відео
Зауважимо, що село Грушівка розташоване у Судакському районі півострова.
Де розташоване село: дивіться на карті
"Бавовна" у Криму: головне
- Ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Російські окупанти заявляли про пошкодження чотирьох об'єктів залізничної станції.
- Як повідомили в ОК "Південь", пошкодження вузлової залізничної станції суттєві. Відтак, ворог поки не може використовувати цей транспортний шлях.
- Військовий оглядач Олександр Коваленко констатував, що пошкоджені "бавовнятком" ракети Росія уже стовідсотково не зможе використовувати на війні проти нашої держави.
- Вже 22 березня про вибухи повідомили жителі Севастополя. Так званий місцевий "губернатор" Севастополя Развожаєв повідомив, що нібито у місті була атака флоту надводними безпілотниками. За його словами, нібито знищили 3 об'єкти, російські кораблі не постраждали.
- Подекуди в будівлях повибивало вікна. Ба більше, "бавовна" вибуховою хвилею розбила вікна у будівлі окупаційної влади Севастополя.
- Вибухи прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що росіяни ж для чогось там копали окопи: "Хай мають тепер виправдання, що робота не була марною".