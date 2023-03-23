Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його словами, український стяг майорить на телевежі у Грушівці.

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Хто повісив прапор

Наразі точно невідомо, хто саме підняв український прапор на телевежу. Однак можемо сказати напевне, що жителям півострова варто звикати до синьо-жовтих кольорів, адже невдовзі Крим повернеться до України.

У кримському селі майорить український стяг: дивіться відео

Зауважимо, що село Грушівка розташоване у Судакському районі півострова.

Де розташоване село: дивіться на карті

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