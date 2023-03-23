Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, дії російських загарбників з Кримом є прикладом класичної криміналізованої поведінки.
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"Ти вкрав і підсвідомо очікуєш того, що тебе впіймають і будуть карати – жорстко або ні. Це абсолютно типова поведінка сьогодні в Росії", – зазначив Подоляк.
"Окупація Криму – банальна крадіжка майна"
Радник керівника ОП вважає, що росіяни чудово усвідомлюють, що вкрали в України півострів. Йдеться навіть не про юридичні процедури, адже їх там взагалі не було.
Це була банальна крадіжка нашого майна. І вони весь час про це пам'ятали й розуміли. Тому й "еліти" Криму вони зробили з бандитів з 1990-х років,
– сказав Подоляк.
За його словами, окупанти намагалися виправдати свою крадіжку. Для цього вигадували масштабні пропагандистські проєкти, поширювали лозунги на кшталт "Крим – навіки Росія" або "Крим – це російська земля, яку Україні віддав у 1954 році перший секретар ЦК КПРС Нікіта Хрущов".
"Тільки росіяни забули, що коли Крим перейшов до України, Краснодарський край частково перейшов до складу Російської Радянської Федеративної Республіки (так у 1954 році називалася Росія у складі СРСР – 24 Канал)", – зауважив Подоляк.
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"Класична поведінка бандита"
Відтак, росіяни усвідомлюють, що півострів дістався їм незаконно.
Вони це відчувають і внутрішньо собі кажуть: "Ну нарешті ми отримали те, що хотіли. Тобто за нами прийшли, щоб нас покарати". Це класична поведінка бандита – людини, яка скоює кримінальні злочини, і очікує, що її арештують,
– наголосив Подоляк.
Він додав, що протягом 9 років окупації півострова російські загарбники наче промовляють: "Зловіть нас і посадіть, покарайте".
Росіяни намагатимуться втекти за Уральські гори
Попри усвідомлення свого злочину, російські окупанти намагатимуться уникнути відповідальності.
Росіяни хочуть ще накрасти й втекти в ту ж Читу, наприклад. Бо там є китайські "вертухаї", які не дозволять їх звідти забрати й привезти на судові процеси в Європу,
– сказав Подоляк.
Радник керівника ОП додав, що російські окупанти втікатимуть далеко за Уральські гори.
"Всі, хто так чи інакше брав безпосередню участь в анексії Криму, будуть шукати собі місця далеко від європейської частини Росії", – зазначив Подоляк.
Що відбувається у Криму: останні новини
- Українські партизани продовжують активну діяльність на півострові. 23 березня у селі Грушівка в тимчасово окупованому Криму помітили державний прапор України.
- У тимчасово окупованому Севастополі вночі 22 березня пролунали потужні вибухи. Через це у місті перекрили переправу через бухту.
- Ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої також лунали вибухи. Як розповіли у ГУР Міноборони, внаслідок "бавовни" були знищені російські ракети "Калібр НК", які окупанти транспортували залізницею.