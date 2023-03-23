Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, дії російських загарбників з Кримом є прикладом класичної криміналізованої поведінки.

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"Ти вкрав і підсвідомо очікуєш того, що тебе впіймають і будуть карати – жорстко або ні. Це абсолютно типова поведінка сьогодні в Росії", – зазначив Подоляк.

"Окупація Криму – банальна крадіжка майна"

Радник керівника ОП вважає, що росіяни чудово усвідомлюють, що вкрали в України півострів. Йдеться навіть не про юридичні процедури, адже їх там взагалі не було.

Це була банальна крадіжка нашого майна. І вони весь час про це пам'ятали й розуміли. Тому й "еліти" Криму вони зробили з бандитів з 1990-х років,

– сказав Подоляк.

За його словами, окупанти намагалися виправдати свою крадіжку. Для цього вигадували масштабні пропагандистські проєкти, поширювали лозунги на кшталт "Крим – навіки Росія" або "Крим – це російська земля, яку Україні віддав у 1954 році перший секретар ЦК КПРС Нікіта Хрущов".

"Тільки росіяни забули, що коли Крим перейшов до України, Краснодарський край частково перейшов до складу Російської Радянської Федеративної Республіки (так у 1954 році називалася Росія у складі СРСР – 24 Канал)", – зауважив Подоляк.

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"Класична поведінка бандита"

Відтак, росіяни усвідомлюють, що півострів дістався їм незаконно.

Вони це відчувають і внутрішньо собі кажуть: "Ну нарешті ми отримали те, що хотіли. Тобто за нами прийшли, щоб нас покарати". Це класична поведінка бандита – людини, яка скоює кримінальні злочини, і очікує, що її арештують,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що протягом 9 років окупації півострова російські загарбники наче промовляють: "Зловіть нас і посадіть, покарайте".

Росіяни намагатимуться втекти за Уральські гори

Попри усвідомлення свого злочину, російські окупанти намагатимуться уникнути відповідальності.

Росіяни хочуть ще накрасти й втекти в ту ж Читу, наприклад. Бо там є китайські "вертухаї", які не дозволять їх звідти забрати й привезти на судові процеси в Європу,

– сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що російські окупанти втікатимуть далеко за Уральські гори.

"Всі, хто так чи інакше брав безпосередню участь в анексії Криму, будуть шукати собі місця далеко від європейської частини Росії", – зазначив Подоляк.

Зверніть увагу! Дивіться прем'єру інтерв'ю з Михайлом Подоляком о 18:00 на ютубі-каналі 24 Каналу.

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