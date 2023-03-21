Про це заявив в інтерв'ю Bild високопосадовець НАТО. Чиновник не сумнівається в тому, що зброя, яку зараз надає Захід, буде використана вже в травні, щоб витіснити російську армію з Півдня та Сходу України.

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Ми готуємось до наступу навесні чи влітку. Найближчі 6 місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників,

— заявив він.

Де контрнаступатимуть ЗСУ

Він також розповів про можливі "епіцентри" українського контрнаступу, але додав, що має бути дуже обережним із міркувань безпеки.

За його словами, Росія "справедливо" прогнозує, що в основному українські наступи відбуватимуться у Луганській та Запорізькій областях.

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Головна мета – деокупація Криму

Представник НАТО зазначив, що подальші наступальні дій Збройних сил України він не може коментувати. Їх слід розуміти або як відволікання російських військ або як реальну ціль зусиль зі звільнення українських територій.

Він наголосив, що мета наступу на Південному Сході країни: "Прорвати сухопутний міст до Криму".

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