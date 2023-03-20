Основне "залізо" для контрнаступу ЗСУ може зайти в Україну вже через кілька тижнів – місяць. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу

Відтак, основна частина військової техніки від наших партнерів має зайти до середини квітня. На думку Світана, ніхто не буде її "маринувати" й вона одразу відправиться на фронт.

Основне "залізо" буде одразу розосереджуватися та зосереджуватися у тих місцях, де будуть назначені певні наступальні дії. Вони вже починаються на деяких позиціях, зокрема під Оріховим, Гуляйполем, Каховкою та Херсоном,

– розповів полковник ЗСУ.

За його словами, на окупованих територіях вже працюють наші розвідники, оперативно-тактичні групи та штурмові роти. Вони зайняли найкращі позиції та виконують необхідні дії для контрнаступу.

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"Процес розпочався. Однак поки не зайшла основна частина техніки, озброєння та боєприпасів – ми не будемо нічого починати. Це буде не раніше за середину квітня", – підсумував військовий експерт.

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