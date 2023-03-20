Про це 24 Каналу повідомив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, для успішного втілення задуманого Україні потрібно зважати одразу на 3 ключові нюанси.

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Без чого контрнаступ неможливий

Борис Тизенгаузен пояснив, що український контрнаступ повинен показати хороші результати завдяки західній зброї.

Від чого залежить? Першочергово від інтенсивності постачань цього озброєння,

– наголосив він.

На його думку, другий аспект – швидкість опанування українськими захисниками зброї та техніки від партнерів.

"З цим все окей", – переконаний політтехнолог.

Усе йде за планом, тож до початку контрнаступу все має бути готовим.

А третій фактор, який можна перше місце поставити – самовідданість, сміливість і здібність воювати наших ЗСУ. Я це навіть під сумнів не ставлю!

– додав він.

Борис Тизенгаузен наголосив, що насправді все вже давно зрозуміло.

Борис Тизенгаузен розказав, що потрібно Україні для успішного контрнаступу: дивіться відео

Росіянам доведеться втікати

Політтехнолог повідомив, що експерти прогнозують початок контрнаступальних дій у період з кінця березня по кінець квітня – коли бездоріжжя зникне і вся техніка буде тут.

"Нам теж не з неба беруть кількість одиниць техніки – це чисто математична та аналітична модель військових, яка передбачає, що такі одиниці тут будуть і вони будуть брати участь у контрнаступі", – підкреслив він.

За його словами, Україна вже продемонструвала два успішних контрнаступи.

Я зараз говорю про Харківську область і втечу росіян із Херсона. Тут, звісно, потрібно розуміти, що росіяни міцно окопалися там, де вони зараз знаходяться, але окопалися вони й навколо Херсона, й Харківської області. Це їх не сильно врятувало,

– наголосив Тизенгаузен.

Політтехнолог наголосив, що росіянам варто укріплюватися лише на своїх територіях і вже потихеньку складати речі та готуватися на виїзд з українських земель.

"У Бєлгороді окопуйтеся, а Крим, в якому я народився, ми точно повернемо!" – підкреслив він.

За його даними, у деяких в Криму вже паніка через наближення ЗСУ.

Російські ФСБшники, прокурори, податківці, в тому числі й колаборанти, вже екстрено розпродують нерухомість і частина з них вивозить свої родини,

– пояснив він.

Політтехнолог розказав, сигнал про те, що росіяни вже не вірять своєму військовому командуванню і втратили віру в те, що зможуть втримати окупований Крим.

Україна готується до контрнаступу: коротко