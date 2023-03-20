Об этом 24 Каналу сообщил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, для успешного воплощение задуманного Украине нужно учитывать сразу 3 ключевых нюанса.
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Без чего контрнаступление невозможно
Борис Тизенгаузен объяснил, что украинское контрнаступление должно показать хорошие результаты благодаря западному оружию.
От чего зависит? Первоочередно от интенсивности поставок этого вооружения,
– подчеркнул он.
По его мнению, второй аспект – скорость овладение украинскими защитниками оружия и техники от партнеров.
"С этим все окей", – убежден политтехнолог.
Все идет по плану, так что к началу контрнаступления все должно быть готовым.
А третий фактор, который можно на первое место поставить – самоотверженность, смелость и способность воевать наших. ВСУ. Я это даже под сомнение не ставлю!
– добавил он.
Борис Тизенгаузен подчеркнул, что на самом деле все давно понятно.
Борис Тизенгаузен рассказал, что нужно Украине для успешного контрнаступления: смотрите видео
Россиянам придется бежать
Политтехнолог сообщил, что эксперты прогнозируют начало контрнаступательных действий в период с конца марта по конец апреля – когда бездорожье исчезнет и вся техника будет здесь.
"Нам тоже не с неба берут количество единиц техники – это чисто математическая и аналитическая модель военных, которая предполагает, что такие единицы здесь будут и они будут участвовать в контрнаступлении", – подчеркнул он.
По его словам, Украина уже продемонстрировала два успешных контрнаступления.
Я сейчас говорю о Харьковской области и бегство россиян из Херсона. Здесь, конечно, нужно понимать, что россияне крепко окопались там, где они сейчас находятся, но окопались они и вокруг Херсона и Харьковской области. Это их не сильно спасло,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Политтехнолог подчеркнул, что россиянам следует укрепляться только на своих территориях и уже потихоньку складывать вещи и готовиться на выезд из украинских земель.
"В Белгороде окопайтесь, а Крым, в котором я родился, мы точно вернем!" – подчеркнул он.
По его данным, у некоторых в Крыму уже паника из-за приближения ВСУ.
Российские ФСБшники, прокуроры, налоговики, в том числе и коллаборанты, уже экстренно распродают недвижимость и часть из них вывозит свои семьи,
– объяснил он.
Политтехнолог рассказал, сигнал о том, что россияне уже не верят своему военному командованию и утратили веру в то, что смогут удержать оккупированный Крым.
Украина готовится к контрнаступлению: коротко
- Украина готовит контрнаступательную операцию. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, все идет по плану Украины.
- По мнению Романа Свитана, кульминационные бои состоятся уже достаточно быстро. Россияне буквально сдуваются – и начнется контрнаступление ВСУ.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что контрнаступление должно быть сюрпризом для врага. Поэтому нужно меньше обсуждать, когда все может произойти.