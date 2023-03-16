Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ должно быть сюрпризом для врага, поэтому нужно меньше обсуждать, когда именно оно состоится.

Обратите внимание Это выглядит странно, – Подоляк разнес статью WP о "контрнаступлении ВСУ под вопросом"

Украина готовится к контрнаступлению

Так, Вооруженные Силы нуждаются в определенных инструментах для успешных контрнаступательных действий, которые необходимо накопить. Наше командование понимает сколько времени для этого понадобится с логистической точки зрения.

Кроме того, даже военным не нужно проговаривать, какие приоритетные направления или сценарии контрнаступления. Украина очень креативная и неоднократно доказывала это во время войны. В частности, в Харьковской области или в том, что сейчас происходит в целом по линии фронта, особенно на Донецком направлении.

Главное, что и у военного руководства – в ВСУ и Минобороны, и у политического, прежде всего говорю о Владимире Зеленском – есть абсолютно консолидированная позиция, что мы не можем остановиться где-нибудь посередине. Контрнаступления нам нужны в определенное время. А для этого нужна концентрация ресурсов,

– объяснил советник главы ОПУ.

Наше командование готовится к разным сценариям и учитывает все риски. Следовательно, украинцам следует меньше реагировать на хайповые темы и дождаться развития событий.

Подоляк о предстоящем контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

"У нас нет никакого другого шанса, кроме как идти в контрнаступление в определенное время по определенному сценарию. Иначе государственности Украины не будет. Остановка где-то посередине, как это было в 2014 году – когда территории остались под оккупацией России – будет означать, что через некоторое время Украины как государства не будет", – констатировал Подоляк.

Ведь сегодня Россия на разных уровнях, включая Владимира Путина, фиксирует свою позицию: "Украину нужно уничтожить как государство и территорию, где живут украинцы".

Стоит внимания Ключевые события будут в 2023 году, – Подоляк назвал решающие месяцы войны

Контрнаступление ВСУ: последние новости