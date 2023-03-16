К такой информации надо относиться осторожно, ведь она является очень чувствительной. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Цифры указанные в западных СМИ не соответствуют реальным

Подоляк подчеркнул, что конкретные реальные цифры есть у Генштаба. Они не соответствуют заявленным в западных СМИ, в частности в The Washington Post или Politico.

Кроме того, когда издания говорят о потерях Украины в войне против России, то подразумевают не необратимые потери, а общие – вместе с ранеными или потерявшими возможность воевать. Поэтому важно увидеть "источник", на который ссылаются западные журналисты.

Для меня это выглядит странным,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Что не так с заявлением WP о нехватке кадровых военных

Что касается нехватки кадровых военных, то если война масштабная и затяжная – количество контрактников уменьшается. Они могут быть на ротации, ранеными или погибнуть в боях.

Масштабная война расширяется на количество людей, принимающих в ней непосредственное участие. Линия фронта на Востоке и Юге Украины – это 1700 километров, поэтому количество людей, которые не являются контрактниками в нашем войске, увеличивается.

То есть постепенно армия, если это длительная и масштабная война, становится мобилизованной – это ключевые правила всех крупных войн. Я не понимаю почему для этих изданий надо писать об этом как нечто неизвестное, ноу-хау,

– сказал советник главы ОПУ.

Он отметил, что схожая ситуация сейчас и в России. Однако захватчики полностью потеряли свою контрактную армию, а у нас другая ситуация. Украина ведет маневрово-оборонную войну, поэтому объективно у нас меньшие потери, чем у врага.

Подоляк раскритиковал статью WP о "контрнаступлении ВСУ под вопросом": смотрите видео

Россия готовится к параллельной мобилизации

Сегодня у России есть мобилизованная армия, кроме ЧВК "Вагнера" и остатков контрактной армии, которые сконцентрированы на Бахмутском направлении. Это объясняет важность обороны Бахмута, ведь там ВСУ абсолютно уничтожают остатки российских контрактников.

"Сейчас Россия будет проводить параллельную мобилизацию. Это фиктивная мобилизация, потому что они под предлогом проверки данных будут собирать людей через повестки в военкоматы и заставлять их подписывать контракты", – сообщил Подоляк.

Кстати От Москвы до Алтая: в России массово раздают повестки уже в 35 регионах

Таким образом, страна-агрессор получит лишь большую неподготовленную армию.

Какова цель у подобных информационных вбросов

Подоляк отметил, что подобные статьи от западных изданий могут преследовать следующее:

показать не совсем понимание природы войны определенными медийными площадками. То есть, через год войны они не осознают, что такое масштабные войны. Более того, не берут соответствующие комментарии у украинской стороны, чтобы понять, что происходит;

попытка косвенно деморализовать Украину и через некоторое время перейти к любимой "игрушке" российской элиты, мол, давайте садиться за стол переговоров.

Это странно, в частности, для американских медиа. Это может означать, что демократия не готова выигрывать войны,

– заявил советник главы ОПУ.

Так, сейчас речь идет о победе либо демократии, либо авторитаризма. Так что попытки деморализовать страну, которая готова платить самую высокую цену за свободу демократического мира, являются непонятными.