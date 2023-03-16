Так, военкоматы 35 регионов России рассылают повестки местным жителям. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание У Путина нет альтернативы, – ГУР о мобилизации в России для длительной войны

У россиян паника из-за активного вручения повесток

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что военкоматы 35 регионов рассылают повестки россиянам. По его данным, повестки рассылают, в частности, в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.

Больше всего вопросы вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа диктатора Владимира Путина. Однако такого указа не было.

Регионы, где военкоматы рассылают повестки:

Алтайский край,

Белгородская область,

Воронежская область,

Калужская область,

Кабардино-Балкарская республика,

Красноярский край,

Краснодарский край,

Липецкая область,

Мурманская область,

Москва,

Пензенская область,

Республика Татарстан,

Чувашская республика,

Свердловская область,

Тюменская область,

Ульяновская область,

Ханты-Мансийский автономный округ,

Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Кремле попытались откреститься от мобилизации

Недавно Дмитрий Песков назвал активное вручение повесток – "обычной практикой".

"Конечно, все данные следует уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа", – заявил он.

Кроме этого, по словам Пескова, новая волна мобилизации в России якобы "не обсуждается".

В России хотят набрать в армию еще 400 тысяч человек

Владимир Путин планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Как стало известно, с 1 апреля 2023 года на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Следует сказать, что для этого даже минобороны вражеского государства разослало в регионы документы, в которых говорится о количестве людей, которых нужно призвать на службу.