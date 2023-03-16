Так, военкоматы 35 регионов России рассылают повестки местным жителям. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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У россиян паника из-за активного вручения повесток
Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что военкоматы 35 регионов рассылают повестки россиянам. По его данным, повестки рассылают, в частности, в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.
Больше всего вопросы вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа диктатора Владимира Путина. Однако такого указа не было.
Регионы, где военкоматы рассылают повестки:
- Алтайский край,
- Белгородская область,
- Воронежская область,
- Калужская область,
- Кабардино-Балкарская республика,
- Красноярский край,
- Краснодарский край,
- Липецкая область,
- Мурманская область,
- Москва,
- Пензенская область,
- Республика Татарстан,
- Чувашская республика,
- Свердловская область,
- Тюменская область,
- Ульяновская область,
- Ханты-Мансийский автономный округ,
- Ямало-Ненецкий автономный округ.
В Кремле попытались откреститься от мобилизации
Недавно Дмитрий Песков назвал активное вручение повесток – "обычной практикой".
"Конечно, все данные следует уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа", – заявил он.
Кроме этого, по словам Пескова, новая волна мобилизации в России якобы "не обсуждается".
В России хотят набрать в армию еще 400 тысяч человек
Владимир Путин планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Как стало известно, с 1 апреля 2023 года на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Следует сказать, что для этого даже минобороны вражеского государства разослало в регионы документы, в которых говорится о количестве людей, которых нужно призвать на службу.