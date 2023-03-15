По словам служителя Путина Дмитрия Пескова, новая волна мобилизации в России якобы "не обсуждается". Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Кремле снова открестились от мобилизации

Пескову, вероятно, уже надоело врать по поводу мобилизации, что он так и заявил, что они уже "неоднократно" отвечали на этот вопрос. Подопечный Путина снова открестился и сбросил всю ответственность на военкоматы.

На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее уточнение – это, еще раз повторяю, постоянная работа. За всеми деталями можно обращаться, непосредственно, к военкоматам и министерству обороны за разъяснениями,

– сказал Песков.

Отметим, что все утверждения Пескова по поводу мобилизации – полная ложь. Поскольку в последнее время россияне все чаще сообщают о вручении повесток в регионах для уточнения данных.

Так, в трех регионах России – Липецкой, Пензенской и Воронежской областях – начали рассылать местным жителям повестки в военкомат. Однако пресс-секретарь диктатора считает, что это все – "обычная практика".

"Конечно, все данные следует уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа", – заявил Песков.

В России хотят набрать в армию еще 400 тысяч солдат

Владимиру Путину не хватает живой силы, поэтому он планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников.

Как стало известно, с 1 апреля 2023 года на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Следует сказать, что для этого даже минобороны вражеского государства разослало в регионы документы, в которых говорится о количестве людей, которых нужно призвать на службу.

Кстати, жители Воронежской области жаловались, что с середины февраля им активнее начали вручать повестки. Власти региона пытались это объяснить тем, что нужно "исключительно актуализировать данные военного учета".