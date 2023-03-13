Об этом 24 Каналу рассказал Николай Саламаха – военный эксперт. По его словам, о возрасте окупантов можно судить с учетом состояния техники, которую наши ВСУ получили в качестве трофея.

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Состав русской армии

Николай Саламаха объяснил, что военная техника, оказавшись в руках 18-летних юношей даже без высшего образования, которых Россия отправила на войну, становится просто хламом.

Есть такая поговорка: "Забудь дурака Богу молиться – он лоб себе разобьет". Это как раз та ситуация, которая в русской армии есть,

– подчеркнул он.

Военный эксперт рассказал, что приходилось осматривать трофейные военные машины и констатировать их состояние после пользования ими неопытными россиянами.

"Когда видишь состояние тех машин, та грязь, техническое состояние заброшено, то понимаешь, что эта техника побывала в руках варваров", – подчеркнул он.

По его словам, несмотря на все, в России есть технические специалисты, которых могли бы отправлять на фронт, вместо этих юношей.

Я думаю, что они смогли достучаться до тех, кто инициирует какие-либо законодательные изменения,

– добавил он.

Саламаха убежден, что именно поэтому возраст призывников увеличился.

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Россияне не хотят воевать

Военный эксперт подчеркнул, что Россия планирует построить систему, согласно которой после достижения 21-летнего возраста и окончания вуза, ребят будут сразу забирать в армию.

Могут даже поступить так: дипломы начнут отдавать только после того, когда ты получил повестку в военкомат или после того, как ты отслужил срочную службу в Вооруженных силах РФ,

– объяснил он.

По его словам, такой план необходим, чтобы закрыть потребность в личном составе. Добровольцев среди россиян, желающих идти умирать на войну против Украины, все же нет.

Те же мобилизованные, которые ощутили сопротивление ВСУ на поле боя, не хотят продолжать воевать. Кто умнее, тот сумел убежать. Раненые же буквально выбивают себе свободу из-за военных госпиталей.

"Сейчас речь идет о том, что россияне стремятся создать полтора миллионную армию. И для этого им нужно разными способами еще хотя бы 300 тысяч в течение года привлечь в Вооруженные силы", – пояснил он.

Военный эксперт рассказал, что поэтому они "должны держать дистанцию в 7 лет", из-за чего призывной возраст с 18–27 лет изменился на 21–30 лет.

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