Если украинцы отказываются, то им и их семьям угрожают. В Генеральном штабе рассказали, что происходит на временно оккупированных землях.
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Что делают оккупанты на оккупированной украинской земле
Российская так называемая "власть" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает принудительную паспортизацию населения.
Так, военное руководство вооруженных сил России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии России. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Так россияне пытаются заставить украинцев отказаться от так называемого паспорта псевдореспублик в Луганской и Донецкой областях.
"В противном случае военнослужащим и членам их семей грозят в отказе от всех установленных выплат и социальной защиты предусмотренного для военнослужащих вооруженных сил России", – добавили украинские военные.
Какая ситуация на оккупированных территориях Донбасса
- 11 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона, что гражданские на оккупированных территориях Луганской области не имеют доступа к медицине. Ведь все больницы стали военными госпиталями. Кроме лечения, россияне там устроили казармы.
- Более того, чтобы люди не могли сообщать информацию "наружу", россияне продолжают закрывать города, люди у линии фронта живут без связи и интернета.
- Следует отметить, что в конце февраля 2023 года во временно оккупированном Донецке "хлопок" прозвучала в прокуратуре и военных казармах.
- Источники 24 Канала в украинских спецслужбах рассказали, что в Луганской области сошли с ума ФСБшники. Враги там проводят массовые рейды и задерживают даже коллаборантов. Они задержали официантку, 79-летнюю местную жительницу. Подробнее о действиях врагов – читайте здесь.