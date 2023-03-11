Если украинцы отказываются, то им и их семьям угрожают. В Генеральном штабе рассказали, что происходит на временно оккупированных землях.

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Что делают оккупанты на оккупированной украинской земле

Российская так называемая "власть" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает принудительную паспортизацию населения.

Так, военное руководство вооруженных сил России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии России. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Так россияне пытаются заставить украинцев отказаться от так называемого паспорта псевдореспублик в Луганской и Донецкой областях.

"В противном случае военнослужащим и членам их семей грозят в отказе от всех установленных выплат и социальной защиты предусмотренного для военнослужащих вооруженных сил России", – добавили украинские военные.

Какая ситуация на оккупированных территориях Донбасса