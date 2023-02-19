Российские паблики сообщают о прилетах по зданию "прокуратуры" оккупированного Донецка. Пожарные пытаются ликвидировать огонь.
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В Донецке пожар после "хлопка"
По словам российских пропагандистов, взрыв в центре Донецка прогремел после обеда 19 февраля. Пропагандисты пишут о "прямом попадании в здание "прокуратуры".
По данным пропагандистов, предварительно "раненых и пострадавших нет".
"Хлопок" в здании "прокуратуры" в Донецке: видео
В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о "хлопке" не только в "прокуратуре", но и в российских казармах в центре Донецка.
Он также опубликовал кадры из российской казармы, которую оккупанты пытаются выдать за якобы "общежитие" для студентов.
Видео "хлопка" в казарме в Донецке
Россия обстреливает Донецк
- Следует отметить, что российские военные часто обстреливают Донецк, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины. Оккупанты ведут огонь из окрестностей города или соседней Макеевки. Довольно часто оккупанты обстреливают Донецк из "Градов".
- Российские обстрелы Донецка подтвердили сами же кремлевские пропагандисты, хоть и случайно. Они опубликовали фото авиабомбы ФАБ-250, которая не разорвалась..
- На фото обратил внимание журналист Денис Казанский. Он информировал, что в районе шахты Челюскинцев прямо на жилой район сбросили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая просто лежит на улице.
- Он напомнил, что самолеты ВСУ над Донецком не летают. Там же летает российская авиация, которая именно такими бомбами разносила украинские города – Бородянку под Киевом, Мариуполь, Попасную. По мнению Казанского, если бы бомба взорвалась, враг выдал это за удар HIMARS или Точки-У.