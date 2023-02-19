Российские паблики сообщают о прилетах по зданию "прокуратуры" оккупированного Донецка. Пожарные пытаются ликвидировать огонь.

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В Донецке пожар после "хлопка"

По словам российских пропагандистов, взрыв в центре Донецка прогремел после обеда 19 февраля. Пропагандисты пишут о "прямом попадании в здание "прокуратуры".

По данным пропагандистов, предварительно "раненых и пострадавших нет".

"Хлопок" в здании "прокуратуры" в Донецке: видео

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о "хлопке" не только в "прокуратуре", но и в российских казармах в центре Донецка.

Он также опубликовал кадры из российской казармы, которую оккупанты пытаются выдать за якобы "общежитие" для студентов.

Видео "хлопка" в казарме в Донецке

Россия обстреливает Донецк