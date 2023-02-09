Об этом свидетельствуют видео и фото, которые распространили местные в сети. Как передают в местных телеграмм-каналы, пострадавших, к счастью, нет.
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Танк оккупантов переехал автомобиль в Донецке
Очевидцы событий рассказали, что вблизи кафе "Петровское" российские оккупанты переехали танком гражданский автомобиль. Причины таких действий захватчиков неизвестны.
Оккупанты в Донецке переехали танком гражданскую машину / Фото из телеграмм-канала "Типичный Донецк"
Как сообщается, произошло это во временно оккупированном Донецке. На кадрах видно, что автомобиль красного цвета полностью разбит.
Россияне переехали танком гражданскую машину в Донецке: смотрите видео
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Как оккупанты терроризируют жителей оккупированных территорий
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики включили оккупированные территории в свой Южный военный округ, чтобы ускорить мобилизацию местного населения. По его словам, вероятно, уже в феврале – марте мы увидим полную мобилизацию, которая будет происходить и в Мариуполе.
- Также советник городского головы рассказал, что оккупанты заставляют украинцев брать российские паспорта. В частности, в Донецкой области украинцы без паспорта страны-агрессорки не могут получать заработную плату. Более того, спокойно передвигаться на автомобиле с украинскими номерами тоже невозможно.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне усилили репрессии. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
- Мэр Энергодара считает, что усиление террора спровоцировано подрывом местного гауляйтера. Заметим, что 3 февраля 2023 года от взрыва собственного автомобиля погиб коллаборант и заместитель руководителя оккупационной "полиции" Евгений Кузьмин.