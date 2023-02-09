Про це свідчать відео і фото, які місцеві поширили у мережі. Як передають у місцевих телеграм-канали, постраждалих, на щастя, немає.

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Танк окупантів переїхав автівку у Донецьку

Очевидці подій розповіли, що поблизу кафе "Петрівське" російські окупанти переїхали танком цивільну автівку. Причини таких дій загарбників невідомі.

Окупанти у Донецьку переїхали танком цивільну машину / Фото з телеграм-каналу "Типовий Донецьк"

Як повідомляється, сталося це у тимчасово окупованому Донецьку. На кадрах видно, що автівка червоно кольору вщент розтрощена.

Росіяни переїхали танком цивільну машину в Донецьку: дивіться відео

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