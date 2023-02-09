Про це свідчать відео і фото, які місцеві поширили у мережі. Як передають у місцевих телеграм-канали, постраждалих, на щастя, немає.
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Танк окупантів переїхав автівку у Донецьку
Очевидці подій розповіли, що поблизу кафе "Петрівське" російські окупанти переїхали танком цивільну автівку. Причини таких дій загарбників невідомі.
Окупанти у Донецьку переїхали танком цивільну машину / Фото з телеграм-каналу "Типовий Донецьк"
Як повідомляється, сталося це у тимчасово окупованому Донецьку. На кадрах видно, що автівка червоно кольору вщент розтрощена.
Росіяни переїхали танком цивільну машину в Донецьку: дивіться відео
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Як окупанти тероризують жителів окупованих територій
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загарбники включили окуповані території до свого Південного військового округу, аби пришвидшити мобілізацію місцевого населення. За його словами, ймовірно, вже у лютому – березні ми побачимо повну мобілізацію, яка буде відбуватися й у Маріуполі.
- Також радник міського голови розповів, що окупанти змушують українців брати російські паспорти. Зокрема, на Донеччині українці без паспорта країни-агресорки не можуть отримувати заробітну плату. Щобільше, спокійно пересуватися на автівці з українськими номерами теж неможливо.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни посилили репресії. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
- Міський голова Енергодара вважає, що посилення терору спровоковане підривом місцевого гауляйтера. Зауважимо, що 3 лютого 2023 від вибуху власної автівки загинув колаборант та заступник керівника окупаційної "поліції" Євгеній Кузьмін.