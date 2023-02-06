Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, колаборант брав участь в тортурах над мешканцями міста та працівниками АЕС.
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Могли ліквідувати росіяни
Дмитро Орлов переконаний, що зрадника вбили росіяни, бо він був свідком злочинів, які вчиняли окупанти. Міський голова також вважає, що російські спецслужби будуть й надалі зачищати колаборантів.
Дмитро Орлов розповів про ситуацію в Енергодарі після вбивства колаборанта: дивіться відео
"На мою думку – це була ліквідація спецслужбами самої Росії, бо він був свідком багатьох злочинів, які вчиняли окупанти. Такої долі чекає, мабуть, більшість колаборантів, які також подібні злочини скоювали", – сказав Дмитро Орлов.
За словами міського голови Енергодару, після вибуху росіяни проводять обшуки в будівлях та будинках мешканців, які розташовані навколо місця події.
Зараз репресивні дії будуть посилюватись, принаймні останній тиждень – це точно,
– сказав Орлов.
На думку Дмитра Орлова, росіяни вже самі розуміють, що процес деокупації неминучий, а тому вони самі почали процес ліквідації місцевих колаборантів, які були свідками їх злочинів. За словами міського голови, зараз найважливіше – це зберегти життя місцевих мешканців, а після звільнення міста – почати відбудову та відновлення всієї інфраструктури.
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