Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Російські ЗМІ 3 лютого повідомили, що псевдореспубліки на Донеччині та Луганщині, а також Запорізька та Херсонська області передаються під російське командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

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За словами Андрющенка, російські окупанти давно готувалися до посилення мобілізації українців. А таке рішення міністра оборони Сєргєя Шойгу лише прискорить цей процес.

"Все вказує на те, що вже у лютому – березні ми побачимо повну мобілізацію, яка буде відбуватися й у Маріуполі", – сказав Андрющенко.

Українців змушують отримувати російські паспорти

Як розповів радник мера Маріуполя, зараз на Донеччині пришвидшився процес примусової паспортизації українців. Окупанти створили такі умови, за яких людина у Маріуполі фактично не може жити з українським паспортом.

Жителі міста не можуть отримувати заробітну плату, якщо не мають паспорта країни-агресорки.

Також неможливо спокійно пересуватися на автівці з українськими номерами. А щоб отримати російські номери або номери псевдореспубліки на Донеччині, знову ж таки потрібен російський паспорт.

Петро Андрющенко розповів про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Жителів Маріуполя мобілізуватимуть за "законами" Росії

Разом з паспортом Росії жителям Маріуполя нав'язують російський військовий квиток.

Це означає, що найближчим часом почнеться мобілізація вже за так званими законами Росії. Забиратимуть людей, які отримали російський паспорт або подали документи на його отримання,

– зазначив Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, про підготовку до загальної мобілізації в окупованому місті свідчить також те, що Росія нарощує там кількість військового корпусу та накопичує резерви для потенційного контрнаступу на Вугледар та на певні ділянки фронту у Запорізькій області.

Суспільна думка росіян щодо окупованих територій

Радник мера Маріуполя зауважив, що окупанти щодня зазнають великих втрат на полі бою. Ці втрати потрібно поповнювати.

"А росіяни хоч і раби, але вони ставлять перед своїм урядом цілком логічне запитання: якщо це, як каже російська влада, "звільнені" території, чому мешканці цих регіонів не захищають свій власний вибір, який вони нібито зробили на псевдореферендумі?" – сказав Андрющенко.

Відтак, найближчим часом Росія намагатиметься призвати до своєї армії якомога більше людей з окупованих українських територій.

Що відбувається у Маріуполі: коротко