Про це 24 Каналу розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Головне завдання для окупантів – забрати чоловіків, які є на окупованій частині й кинути на війну. Це потрібно, щоб ворог отримав ще трохи часу для підготовки та підвезення резервів", – зазначив Гайдай.

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Виловлюють всіх підряд

За словами керівника ОВА, мобілізовані з окупованих територій на 99,9% є смертниками. Вони не мають підготовки й просто стримуватимуть контрнаступ наших сил оборони.

Загарбники намагаються виловити всіх підряд чоловіків. Там немає умовностей чи псевдопатріотичних речей. Це більше подібне до репресій. Тобто забирають всіх підряд, переодягають і одразу на фронт, – повідомив Гайдай.

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