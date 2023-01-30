Окупанти хочуть вийти до 1 квітня на адміністративні кордони області. Погрожують, якщо не захоплять всю область, то будуть кадрові рішення.

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Чому загарбники лютують

Аналітики зазначають, що причиною невдоволення є провальна мобілізація та логістичне забезпечення армії окупантів на цьому напрямку. Кремль шукає, на кого перекинути свої провали. Тому й звинувачує колаборантів.

До речі, аби задовольнити Москву та зберегти свої місця, колаборанти почали нову хвилю мобілізацію в регіоні.

Це типова історія зрадників, які завжди виявляються крайніми, а потім повторюють долю Кирила Стрємоусова.

Окупанти готують нову мобілізацію в Криму

У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни готують нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Криму. Так, до 29 січня 2023 року всі так звані державні та приватні установи повинні були подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.

До слова, Кремль кидає мобілізованих на передову фактично без належного забезпечення та підготовки. Саме це призводить до масових втрат.