оккупанты хотят выйти до 1 апреля на административные границы области. Угрожают, если не захватят всю область, то будут кадровые решения.

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Почему захватчики свирепствуют

Аналитики отмечают, что причиной недовольства является провальная мобилизация и логистическое обеспечение армии кафиров в этом направлении. Кремль ищет, на кого опрокинуть свои провалы. Потому и обвиняет коллаборантов.

Кстати, чтобы удовлетворить Москву и сохранить свои места, коллаборанты начали новую волну мобилизации в регионе.

Это типичная история предателей, которые всегда оказываются крайними, а затем повторяют судьбу Кирилла Стремусова.

оккупанты готовят новую мобилизацию в Крыму

В Генштабе ВСУ заявили, что россияне готовят новую волну мобилизации во временно оккупированном Крыму. Так, до 29 января 2023 все так называемые государственные и частные учреждения должны были подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.

К слову, Кремль бросает мобилизованных на передовую фактически без должного обеспечения и подготовки. Именно это приводит к массовым потерям.