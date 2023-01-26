За словами заступниці міністра оборони, Кремль кидає мобілізованих на передову фактично без належного забезпечення та підготовки. Саме це призводить до масових втрат.
До теми Окупанти готують нову хвилю мобілізації у Криму на кінець лютого
Що робить Росія на окупованих територіях
Ганна Маляр розповіла, що саме мобілізовані з тимчасово окупованих територій найбільш потерпають від зневажливого ставлення та насильства з боку військовослужбовців-росіян.
Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями,
– заявила Ганна Маляр.
Окрім того, через активізацію бойових дій:
- значно збільшилась кількість поранених окупантів;
- більшість з поранених помирає через ненадання їм потрібної медичної допомоги.
Мобілізація в росіян: коротко
- У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни готують нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Криму. Так, до 29 січня 2023 року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.
- За даними ISW, Владімір Путін намагається непомітно провести нову мобілізацію. Російський диктатор хоче забрати на війну до 200 тисяч осіб. Окрім того, Кремль готується до затяжної війни.
- Відомо, що у росіян наразі відкриті кордони. Проте політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман заявив, що є суттєві серйозні сили, які хочуть вже зараз обмежити виїзд з Росії та запровадити репресії до тих, хто намагається ухилитись від мобілізації.