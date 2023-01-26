За даними наших військових, вороги навіть припиняють ремонт та будівництво в державних установах. Гроші з цих напрямків також заберуть.
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Що відомо про мобілізацію ворогів
На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного (2023 – 24 Канал) року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
За даними українських військових:
- наступна масова хвиля мобілізації у ворогів запланована на кінець лютого;
- з 1 лютого 2023 року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах припинять;
- гроші з цих робіт скерують на забезпечення збройної агресії проти України.
За даними американського Інституту вивчення війни від 26 січня, Владімір Путін готується до затяжної війни. Для цього він і намагається непомітно мобілізувати до 200 тисяч осіб.
Мобілізація в Росії: коротко
- Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів, що часткова мобілізація в Росії не передбачає закриття кордонів на виїзд з країни. Однак люди частіше про це говорять, тому рано чи пізно це має статись.
- За даними Ейдмана, є суттєві серйозні сили, які хочуть вже зараз обмежити виїзд з Росії, запровадити репресії проти тих, хто намагається ухилитись від мобілізації, в тому числі не тільки мобілізації на війну, а й економічної та політичної мобілізації.
- Американська преса написала, що Росія вже відправила десятки тисяч нових солдатів для укріплення лінії фронту в Україну. Ба більше, росіян кинули без належного спорядження та підготовки.