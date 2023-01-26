За даними наших військових, вороги навіть припиняють ремонт та будівництво в державних установах. Гроші з цих напрямків також заберуть.

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Що відомо про мобілізацію ворогів

На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного (2023 – 24 Канал) року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними українських військових:

наступна масова хвиля мобілізації у ворогів запланована на кінець лютого;

з 1 лютого 2023 року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах припинять;

гроші з цих робіт скерують на забезпечення збройної агресії проти України.

За даними американського Інституту вивчення війни від 26 січня, Владімір Путін готується до затяжної війни. Для цього він і намагається непомітно мобілізувати до 200 тисяч осіб.

Мобілізація в Росії: коротко