По данным наших военных, враги прекращают даже ремонт и строительство в государственных учреждениях. Деньги по этим направлениям также заберут.
Читайте также Путин пытается незаметно провести новую мобилизацию и готовится к затяжной войне, – ISW
Что известно о мобилизации врагов
На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия по очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего (2023 – 24 Канал) года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
По данным украинских военных:
- следующая массовая волна мобилизации у врагов запланирована на конец февраля;
- с 1 февраля 2023 года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях прекратят;
- деньги с этих работ будут направлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.
По данным американского Института изучения войны от 26 января, Владимир Путин готовится к затяжной войне. Для этого он и пытается незаметно мобилизовать до 200 тысяч человек.
Мобилизация в России: коротко
- Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал, что частичная мобилизация в России не предполагает закрытия границ на выезд из страны. Однако люди чаще об этом говорят, поэтому рано или поздно это должно произойти.
- По данным Эйдмана, есть существенные серьезные силы, желающие уже сейчас ограничить выезд из России, ввести репрессии против тех, кто пытается уклониться от мобилизации, в том числе не только мобилизации на войну, но и экономической и политической мобилизации.
- Американская пресса написала, что Россия уже отправила десятки тысяч новых солдат для укрепления линии фронта в Украине. Более того, россиян бросили без должного снаряжения и подготовки.