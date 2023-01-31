Сергій Гайдай в ефірі одного з телеканалів розповів, що російські окупанти найближчим часом завершать навчання, пише 24 Канал. Про ймовірний наступ зі Сходу говорили й в американському Інституті вивчення війни.
Читайте також Навчальні ротації у Білорусі тривають: в ISW розповіли, чи варто боятися наступу з півночі
Чи може Росія знову напасти зі Сходу
Ра**сти однозначно готуються до чогось на Східному фронті у лютому... В наступному місяці якраз завершується двомісячний навчальний курс нових мобілізованих. І ця вся багатотисячна навала може бути розподілена по фронту,
– заявив глава ОВА.
За словами Сергія Гайдая, ніхто в Росії не скасовував наказу окупантами вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області.
Які сили можуть знову напасти зі сторони Луганщини
Глава Луганської ОВА пояснив, що якості в російських окупантів, як у кадрових військових, не буде.
"Це однаково величезна навала озброєних людей, які в будь-якому випадку мають зброю. Вони стріляють, їх підтримують і важка техніка, і танки, і артилерія. Це достатньо небезпечно", – пояснив Гайдай.
Однак запевнив, що українські військові на передовій дуже мотивовані, готові захищати та тримають оборону. Сергій Гайдай зауважив, що російський режим не шкодує людей: "Вони трупами завалюють просто будь-які позиції. І так можуть десь продавлювати (ЗСУ – 24 Канал) крок за кроком".
За словами Гайдая, десятки тисяч їхніх загиблих нікого в Росії не цікавлять. Ба більше, глава Луганської ОВА розповів, що:
- окупанти поставили гауляйтерам на тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: або Росія вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення";
- депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту, триває. Адже росіяни бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ.
Ймовірний новий наступ росіян: коротко
- В ISW заявляли, що розглядають 3 сценарії дій російської армії у 2023 році. Спочатку мовиться про великий наступ росіян в районі Луганщини або ж Росія може спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи. Ну і малоймовірним є напад з Білорусі.
- Згодом в The Guardian пояснили, що Східний напрямок є, мабуть, найбільш ймовірним для великих наступальних дій з обох сторін навесні.
- 31 січня 2023 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія нарощує сили для подальшої війни та нового вторгнення. Зокрема, про це свідчить мобілізація понад 200 тисяч осіб, потенційно навіть більше, купівля озброєння та боєприпасів, зокрема, в Ірану та КНДР, нарощування власного виробництва.