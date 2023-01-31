Сергій Гайдай в ефірі одного з телеканалів розповів, що російські окупанти найближчим часом завершать навчання, пише 24 Канал. Про ймовірний наступ зі Сходу говорили й в американському Інституті вивчення війни.

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Чи може Росія знову напасти зі Сходу

Ра**сти однозначно готуються до чогось на Східному фронті у лютому... В наступному місяці якраз завершується двомісячний навчальний курс нових мобілізованих. І ця вся багатотисячна навала може бути розподілена по фронту,

– заявив глава ОВА.

За словами Сергія Гайдая, ніхто в Росії не скасовував наказу окупантами вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області.

Які сили можуть знову напасти зі сторони Луганщини

Глава Луганської ОВА пояснив, що якості в російських окупантів, як у кадрових військових, не буде.

"Це однаково величезна навала озброєних людей, які в будь-якому випадку мають зброю. Вони стріляють, їх підтримують і важка техніка, і танки, і артилерія. Це достатньо небезпечно", – пояснив Гайдай.

Однак запевнив, що українські військові на передовій дуже мотивовані, готові захищати та тримають оборону. Сергій Гайдай зауважив, що російський режим не шкодує людей: "Вони трупами завалюють просто будь-які позиції. І так можуть десь продавлювати (ЗСУ – 24 Канал) крок за кроком".

За словами Гайдая, десятки тисяч їхніх загиблих нікого в Росії не цікавлять. Ба більше, глава Луганської ОВА розповів, що:

окупанти поставили гауляйтерам на тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: або Росія вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення";

депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту, триває. Адже росіяни бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ.

Ймовірний новий наступ росіян: коротко