Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, на сьогодні можливі різні сценарій, зокрема й ті, про які писали в Інституті вивчення війни.

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Три сценарії від Мусієнка

Мусієнко запропонував три власних сценарії, як далі розвиватимуться бойові дії. Зараз росіянам важливо стабілізувати лінію фронту, адже Україна поки не отримала достатню кількість техніки для контрнаступу. Хоч і від наступного "Рамштайну" очікують багато важливих рішень щодо військової допомоги.

Російські окупанти можуть спробувати перевести усі бойові дії в позиційну війну. А під час цього почати погрожувати Заходу намірами перейти до агресивних наступальних дій, вкидаючи різні інформаційно-психологічні операції. У такий спосіб вони захочуть знову підняти тему необхідності перемир'я.

Другий сценарій – дещо схожий. Ситуація в певному сенсі стабілізується і почнеться підготовка до наступальних дій і з боку України, і з боку Росії. Тут буде боротьба за ініціативу – хто швидше зможе наступати на тому чи іншому напрямку.

Росіяни можуть піти з Північного Сходу – Харківщина, Луганщина, щоб зірвати наші просування на Луганщині. Другий напрямок – продовжувати битися лобом об Бахмут та Соледар, намагаючись там просунутися. Ще один напрямок – Запорізький. Він як допоміжний з точки зору просування на Сході. Не варто відкидати і наступу з Білорусі,

– зазначив Мусієнко.

Ще один можливий сценарій – ЗСУ швидше накопичують сили та засоби й активно йдуть у наступ. Це був би ідеальний варіант.

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Пригожин має останній шанс щось продемонструвати

На думку Мусієнка, новий командувач окупантів Валєрій Гєрасімов дещо відсуне на інший план власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.

Прихід до керівництва Гєрасімова – це відсування на задній план, зокрема й в боях на Сході, Пригожина. Мені здається, що це зараз останній шанс Пригожина продемонструвати щось. Якщо не вийде, то про його будь-які амбіції варто забути,

– вважає Мусієнко.

Тому зараз варто очікувати, що лобові атаки вагнерівці на Бахмут та околиці Соледара триватимуть і надалі.

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